Juan Soto castiga a su compatriota Eury Pérez con su jonrón 33 en paliza de los Mets ante Marlins

Juan Soto alcanzó su jonrón 33 en el triunfo de los Mets sobre los Marlins este viernes 29 de agosto de 2025. ( X / @SNY_METS )

La noche en el Citi Field tuvo sello dominicano desde temprano.

En la primera entrada, Juan Soto volvió a mostrar su poderío al conectar su jonrón número 33 de la temporada, un estacazo de 421 pies por el jardín derecho central, nada menos que ante su compatriota Eury Pérez, abridor de los Marlins de Miami.

El batazo, con Francisco Lindor en circulación, abrió el camino de lo que sería una ofensiva descomunal de los Mets de Nueva York en su victoria 19-9 sobre los Marlins.

El duelo de quisqueyanos se resolvió con ventaja para Soto, que castigó una recta alta de Pérez y puso en marcha una embestida de cinco carreras en el primer episodio.

Después, la fiesta de cuadrangulares se extendió con aportes de Pete Alonso, Brandon Nimmo, Mark Vientos y Luis Torrens, sellando una de las producciones más abultadas de Nueva York en la campaña.

Por los Marlins, Otto López no se quedó atrás y también dejó su huella ofensiva: conectó un sencillo remolcador en el quinto episodio y más tarde descargó un cuadrangular de dos carreras en la novena.

En contraste, Eury Pérez (6-4, 4.04) apenas pudo contener a la artillería local y cargó con la derrota, víctima de un rally que no dio respiro. Aunque los Marlins intentaron maquillar el marcador con jonrones en la novena entrada, ya el daño estaba hecho.

Soto se fue de 3-2, su jonrón 33, dos anotadas, dos impulsadas y recibió un boleto. Starling Marte, de 4-1, dos anotadas, una empujada.

Por los Marlins, Otto López de 5-4, incluido su jonrón 12, una anotada y cuatro remolcadas y Agustín Ramírez de 4-1.