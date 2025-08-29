Peralta suma su victoria 16 en triunfo de Cerveceros 7-2 sobre Azulejos; ponchó a ocho

Freddy Peralta, de los Cerveceros, ponchó a ocho en seis entradas completas ante Toronto.

El lanzador dominicano Freddy Peralta volvió a demostrar por qué atraviesa la mejor campaña de su carrera, al guiar a los Cerveceros de Milwaukee a un triunfo 7-2 sobre los Azulejos de Toronto, este viernes en el Rogers Centre.

Con esta labor, el derecho alcanzó su victoria número 16 de la temporada (16-5, 2.58 de efectividad), afianzándose como una de las cartas más sólidas de la rotación en las Grandes Ligas.

Peralta limitó la ofensiva canadiense a lo largo de la noche, marcando el ritmo desde la lomita y mostrando dominio en su recta y en los pitcheos quebrados.

Su consistencia lo coloca de lleno en la discusión de alcanzar una cifra que ningún lanzador dominicano logra desde Johnny Cueto en 2014: las 20 victorias en una temporada.

Con poco más de un mes de calendario por disputarse, el margen luce apretado, pero la forma en que el quisqueyano acumula triunfos permite pensar que la meta es posible.

Peralta lanzó seis entradas completas de solo un hit, un boleto y ocho ponches. Abner Uribe lanzó un noveno completo de un hit.

En respaldo a su labor, la ofensiva cervecera explotó con un sexto episodio de cinco carreras, coronado por el jonrón solitario de Andruw Monasterio y los batazos oportunos de Andrew Vaughn, Caleb Durbin e Isaac Collins. En la séptima, Milwaukee añadió dos más para sentenciar el encuentro.

Por el lado contrario, los Azulejos padecieron la mala jornada de sus principales figuras. Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-0, sin poder aportar en momentos clave, un contraste evidente frente al dominio de Peralta.

El único destello de Toronto fue en la parte baja del séptimo, cuando Davis Schneider remolcó dos carreras con un sencillo, demasiado tarde para cambiar la historia.

Con la victoria, los Cerveceros siguen firmes en su lucha por los primeros lugares de la Liga Nacional.