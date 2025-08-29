Reducen de 10 a siete partidos la suspensión de Víctor Robles

Víctor Robles ha visto reducida su suspensión a siete juegos, según informa Ryan Divish de The Seattle Times. El jardinero dominicano comenzará a cumplirla este viernes. Recibió una suspensión de diez juegos hace más de una semana, pero jugó para el club mientras apelaba la decisión.

La suspensión se derivó de un incidente ocurrido durante la rehabilitación de Robles en las ligas menores. Había sido golpeado por lanzamientos en cuatro ocasiones durante su rehabilitación, incluyendo algunos lanzamientos del derecho Joey Estes, entonces jugador de los Aviators de Las Vegas. Jomboy Media realizó un análisis exhaustivo de los eventos que llevaron a Robles a perder los estribos. En un momento de ira, le lanzó un bate a Estes y su rabieta continuó después.

La liga, comprensiblemente, castigó a Robles, aunque ejerció su derecho a apelar. Los Marineros lo reincorporaron de la lista de lesionados hace aproximadamente una semana mientras se desarrollaba el proceso de apelación. Ahora se le ha reducido la suspensión, pero deberá perderse siete partidos.

Para los Mariners, el castigo no será solo la ausencia de Robles. Cuando un jugador es suspendido por una infracción como esta, el equipo no puede reemplazarlo en la plantilla, lo que significa que los Mariners tendrán que jugar con una plantilla de 25 jugadores. El único consuelo de esta situación es el calendario, ya que las plantillas se expandirán de 26 a 28 el 1 de septiembre.

Aun así, los Mariners tendrán una banca más corta, con solo tres jugadores, para su serie del fin de semana en Cleveland, un enfrentamiento clave contra uno de los equipos que intenta alcanzar a Seattle por un puesto de comodín.

Los guardabosques

Seattle tiene a Randy Arozarena en el jardín izquierdo y a Julio Rodríguez en el central la mayoría de los días. Desde que salió de la lista de lesionados, Robles ha estado en el jardín derecho junto a Dominic Canzone y Luke Raley. Durante los próximos siete juegos, ellos dos ocuparán la posición, y Robles volverá a la banca después de cumplir su condena.

Para Robles, esto contribuirá a una temporada prácticamente perdida. Se dislocó el hombro al principio de la temporada, una lesión que le costó más de cuatro meses. Ha jugado solo 14 juegos y ha bateado .246/.267/.298 en sus 60 apariciones al plato. Aún tiene tiempo para mejorar esas cifras, pero tendrá que esperar una semana más.

Los Mariners seguramente esperaban más cuando firmaron a Robles el año pasado. Un exprospecto estrella, Robles tuvo dificultades para brillar en las Grandes Ligas, pero pareció despuntar con los Mariners en 2024. Terminó el año con un promedio de .328/.393/.467 en 77 juegos con Seattle. En medio de esa actuación, los Mariners lo firmaron con un contrato de dos años por $9.75 millones para las temporadas 2025 y 2026, con una opción de club para 2027.