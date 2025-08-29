Sentencian a un corredor de apuestas vinculado a exintérprete de Ohtani

Fue sentenciado a poco más de un año de prisión el viernes un corredor de apuestas ilegal que aceptó miles de apuestas del exintérprete de Shohei Ohtani.

El juez federal de distrito John W. Holcomb impuso a Mathew Bowyer una pena de prisión de 12 meses y un día y dos años de libertad supervisada, reporta ESPN. También ordenó a Bowyer asistir a terapia contra la ludopatía y entregarse a las autoridades antes del 10 de octubre. Bowyer pagó 1.6 millones de dólares en restitución antes de la sentencia.

Bowyer, de 50 años, se declaró culpable en agosto de 2024 de dirigir un negocio ilegal de apuestas, lavado de dinero y presentar una declaración de impuestos falsa. El delito fiscal "es significativo y debe tenerse en cuenta", declaró Holcomb. "La justicia exige que se le imponga un tiempo de prisión preventiva".

Los fiscales declararon en un documento judicial previo a la sentencia que solicitaban una pena menor de 15 meses para Bowyer debido a su ayuda para obtener condenas contra el exintérprete de Ohtani, Ippei Mizuhara, y otro corredor de apuestas del sur de California.

Bas solicitó a la jueza Holcomb que condenara a Bowyer a arresto domiciliario, argumentando que su delito no tiene víctimas más allá del gobierno y que se está recuperando de una adicción al juego. Añadió que Bowyer desconocía que Mizuhara le robaba a Ohtani para pagar sus deudas de juego y que le preocupaba que el interés mediático en el caso perjudicara a su cliente.

La fiscal federal adjunta Kristen A. Williams destacó el daño social del delito de Bowyer y que su caso no se trataba simplemente de un adicto que se metió en problemas.

Pidió disculpas

En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, Bowyer se disculpó con Ohtani. "Si viera a Shohei Ohtani, le diría que lamento que su nombre haya quedado un poco manchado por su participación en este caso", dijo. "Al fin y al cabo, es un hombre inocente que simplemente juega al béisbol y rinde al máximo nivel".

Ryan Boyajian, miembro del elenco de "Real Housewives of Orange County", socio de Bowyer que recibió las transferencias de la cuenta bancaria de Ohtani, asistió a la sentencia junto con su familia y amigos. ESPN informó previamente que Boyajian recibió inmunidad a cambio de su testimonio. Boyajian declinó hacer comentarios el viernes.

Bowyn operó un negocio de apuestas a gran escala durante muchos años y tenía más de 700 clientes, según documentos judiciales. Mizuhara comenzó a apostar con Bowyer tras conocerse en una partida de póker en San Diego en 2021. Mizuhara llegó a realizar al menos 19.000 apuestas entre diciembre de 2021 y enero de 2024, perdió casi 41 millones de dólares y le robó casi 17 millones a Ohtani para pagar sus deudas.

Bowyer declaró a ESPN que, en 30 días, supo que Mizuhara era un ludópata debido a la frecuencia y el tipo de apuestas que hacía.

"Sin duda, apostaba toda la noche, sin parar", dijo Bowyer. "Nunca había visto nada igual. 100.000 dólares al empate, Ucrania contra Turquía. 100.000 dólares a Arabia Saudita".

El comportamiento de Mizuhara se descubrió en marzo de 2024, después de que ESPN comenzara a investigar sobre millones de dólares en transferencias bancarias enviadas desde la cuenta bancaria de Ohtani a la operación de Bowyer.

Mizuhara actualmente está cumpliendo una condena de 57 meses en FCI Allenwood Low, una prisión de baja seguridad en Pensilvania.