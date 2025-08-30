Es oficial: RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de Nueva York

La gran rivalidad en béisbol de Puerto Rico y la República Dominicana llegará al Citi Field de Nueva York el sábado 15 de noviembre en un choque que podría generar récord de audiencia.

El anuncio oficial fue hecho este sábado por Franklin Mirabal, comercializador y Manelik Castro, en representación de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.

"El nivel de interés que está generando ese partido permite pronosticar que se producirá un récord de audiencia por televisión nacional y YouTube en RD , Puerto Rico y Nueva York ", dijo Mirabal. Todas las incidencias previo y durante el juego , los fanáticos lo podrán disfrutarla por CDN Deportes y CDN Canal 37 .

"Haremos varios programas especiales por CDN Deportes y el juego oficial del 15 de noviembre se transmitirá por CDN, Canal 37", anunció Mirabal.

Equipo de las transmisiones

Ahí mismo se anunció el staff que trabajará en ese evento histórico para el béisbol. Son ellos José Antonio Mena, Héctor Gómez, Fernando Custodio, Manuel Acevedo y Karen Ozuna. Se plantea hacer reportes especiales desde Puerto Rico, RD y el Citi Field de Nueva York.

"Hay mucho entusiasmo entre los jugadores. Todos los días se habla de eso", dijo Manelik Castro. Al anuncio oficial del partido realizado en el restaurant Sophias asistió lo mejor de la crónica deportiva.

Franklin Mirabal, Héctor Gómez, Manuel Acevedo, Karen Ozuna, Martín Rodríguez, Fernando Custodio, José Alberto Acosta, Michell Tueni, Billy Berroa Jr, Franklin Núñez, Adelaida Hernández, José Antonio Mena y Juan Cartos Santana, el Choco Deportes.

Aprobado por federaciones

El juego entre la República Dominicana y Puerto Rico cuenta con el aval de la Federación de Peloteros Dominicanos, la Federación de Peloteros de Puerto Rico y el Citi Field de Nueva York.

El juego será dedicado a Robinson Canó, quien ha sido uno de los jugadores más populares por su militante apoyo a Lidom, Series del Caribe y Clásico Mundial. Habrá un tremendo acto de despedida de los escenarios de Estados Unidos.

Franklin Mirabal, además de comercializador para RD, se encargará se "Salsear" el juego desde ahora y hasta el próximo 15 de noviembre.




