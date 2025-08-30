Oneil Cruz descarga su jonrón 19 en triunfo de Piratas sobre Medias Rojas
En otro partido de la jornada, el cerrador Abner Uribe consiguió salvar la victoria de los Cerveceros sobre Toronto
Oneil Cruz sacó la pelota del parque con su jonrón número 19, mientras que todos los jugadores del lineup fueron protagonistas y los Piratas vencieron contundentemente a los Red Sox por 10 a 3, impulsados por una gran ofensiva de ocho carreras combinadas en las entradas quinta y sexta.
Johan Oviedo (PIT) se llevó la victoria tras una sólida labor de cinco entradas, permitiendo solo dos carreras (una limpia), tres hits, y ponchando a seis.
La ofensiva de Pittsburgh fue total: los nueve titulares conectaron al menos un hit, y hubo destacadas combinaciones como Jared Triolo y Spencer Horwitz (5 corredores anotados entre ambos), además de Bryan Reynolds y Nick Gonzales aportando dobles de dos carreras.
Para Boston, Carlos Narváez conectó un jonrón solitario, y fueron insuficientes los esfuerzos ofensivos del resto del equipo.
Por los Piratas, Oneil Cruz de 5-1, 1 CE, 1 CA; Yohan Ramírez 1.0 IP.
Por Boston, no hubo participación dominicana.
Abner Uribe salva su cuarto para Milwaukee
En un duelo entre líderes de división, los Milwaukee Brewers culminaron una sólida remontada en los últimos innings para vencer 4-1 a los Toronto Blue Jays, asegurando así la serie con una victoria clave como visitantes.
El abridor Quinn Priester lideró una actuación dominante, permitiendo solo una carrera no merecida en seis entradas, con cinco hits permitidos, ningún boleto y tres ponches.
Por su parte, el pitcher de Toronto, Kevin Gausman, también brilló, brindando siete entradas con ocho ponches y solo una carrera limpia permitida antes de salir sin decisión.
El clímax ofensivo llegó en el noveno inning: Jackson Chourio, regresando tras una lesión, conectó un jonrón de campo opuesto para romper el empate, seguido inmediatamente por otro cuadrangular de Christian Yelich.
Luego, Isaac Collins selló el rally con un doble remolcador que añadió la anotación para asegurar la victoria.
Por Milwaukee, el dominicano Abner Uribe aseguró su cuarto salvamento del año al lanzar el noveno y permitir un solo hit, y dio un ponche.
Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 3-0 con una empujada; Seranthony Domínguez 1.0 IP, 2 H.