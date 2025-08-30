Juan Soto pega sus jonrones 34 y 35 en derrota de los Mets ante los Marlins

Juan Soto llegará al mes de septiembre con la proyección de batear 40 cuadrangulares o más. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero de los Mets, Juan Soto, conectó sus jonrones 34 y 35 en la derrota 11-8 de los Mets de Nueva York ante los Marlins de Miami.

Soto tuvo una secuencia de pelotazo, boleto y jonrón en sus tres primeros turnos este año frente a Edward Cabrera, en la victoria de los Marlins.

Cabrera en la primera entrada le pegó una recta de 84 mph a Soto, quien luego en el tercer episodio le negoció boleto. Ya en la inicial, Soto prendió los motores hacia intermedia y consiguió robarse la base número 24 en la estación.

Luego en el cuarto inning, Juan Soto le hizo swing al primer lanzamiento de Cabrera y mandó la pelota a viajar 386 pies del otro lado de la pared del right-center field, con lo que acercó a los Mets 8-6 y consiguió el jonrón número 34 de la campaña.

Juan Soto - New York Mets (34)

pic.twitter.com/S50gLZ91SQ — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 30, 2025

Ahora Soto se encuentra a seis bases robadas de su primer 30-30, y seis jonrones y 15 remolcadas más para su segundo 40-100.

En el sexto episodio, Soto trajo al plato a su compañero Francisco Lindor conectando otro cuadrangular por el right-center, su número 35 del año, y con el que empató el juego a ocho carreras.

Juan Soto - New York Mets (35)

pic.twitter.com/vVCcNHHQSU — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) August 30, 2025

Los Marlins hicieron cinco carreras en el mismo primer episodio, explotando así al abridor de los Mets, David Peterson, que terminó recibiendo en apenas dos innings, ocho de las primeras once vueltas de los Marlins.

Los destacados

El antesalista de los Marlins, Connor Morby, se fue de 2-1 con tres empujadas, Joey Wiermer terminó de 5-3 con tres remolques. Calvin Faucher se quedó con la victoria, 1.1 IP, 1 H, 1 K. Tyler Phillips consiguió su tercer salvamento.

Por los Mets, Juan Soto de 2-2 con 3 anotadas y 3 empujadas; Starling Marte de 1-0; Gregory Soto 1.0 IP, 1 K.

Por los Marlins, Edward Cabrera 4.0 IP, 6 H, 5 CL, 1 BB, 4 K; Ronny Henríquez 1.0 1 BB, 1 K; Agustín Ramírez de 5-2, 2 CA; Heriberto Hernández de 4-2, 2 CA, 1 CE.