Resumen MLB: Willy Adames llega a 25 Hrs, Rodríguez y Polanco la sacan en revés de Seattle

El dominicano Willy Adames da vuelta al diamante luego de conectar un jonrón durante un partido de Grandes Ligas de esta temporada. ( EFE )

Los dominicanos Julio Rodríguez y Jorge Polanco, hicieron sonar sus bates conectando sendos jonrones en la derrota de los Marineros de Seattle 3-4 ante los Guardianes de Cleveland.

Polanco, que terminó el partido de de 4-1, 1 CE, 1 CA, empalmó su cuadrangular número 22 en el séptimo episodio para poner arriba a Seattle 1-0. Luego Julio Rodríguez, que concluyó de 4-2, 2 CE, 2 CA, pegó su tetrabases número 26 del año, un tablazo de dos vueltas que acercó a los Marineros 4-3 en el octavo.

Gavin Williams lanzó por Cleveland y en siete entradas, aceptó solo cuatro hits, le hicieron una carrera y ponchó a ocho. Por los Guardianes, José Ramírez de 3-1, 2 CA, 1 BB; Ángel Martínez de 1-0.

Orioles 11-1 Gigantes

Willy Adames puso de inmediato la primera carrera del partido para poner arriba a su equipo con su jonrón 25 de la campaña. Los lanzadores de San Francisco, Carson Seymour y Tristan Beck, fueron los primeros utilizados por los Gigantes y cargaron cada uno con cuatro vueltas de las 11 que hizo Baltimore.

En cambio del lado de los Orioles, Trevor Rogers lanzó primores, al completar siete entradas en las que apenas permitió cinco hits, y la única carrera fue el jonrón de Adames. Samuel Basallo conectó el primer cuadrangular de su carrera en Grandes Ligas y se fue de 4-1, 2 CA, 1 CE, 1 BB.

Por San Francisco, Rafael Devers se fue de 3-0, 1 BB.

Kansas City 3-1 Detroit

El cerrador Carlos Estévez selló la victoria para los Reales con su salvamento número 36 de la campaña, con el que es líder de todas las Grandes Ligas en ese departamento del pitcheo. Lanzó el noveno episodio y solo permitió un hit. Wenceel Pérez se fue de 4-1 por los Tigres.

San Diego 12-3 Minnesota

Ramón Laureano ligó su jonrón número 22, de 5-2, 3 CE, 2 CA; Manny Machado de 4-2, 2 CA, 1 CE, 1 BB; Fernando Tatis Jr. de 3-1, 1 CA, 2 BB. Por Minnesota, Génesis Cabrera 1.0 IP, 3 H, 2 CL, 1 BB, 2 K.

Tampa Bay 4-1 Washington

Por los Rays, Junior Caminero de 3-0, 1 CA, 1 BB. Por los Nacionales, Luis García Jr. de 4-1, 1 CA.