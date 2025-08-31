Carlos Santana llega a un acuerdo con Chicago Cubs por el resto de 2025

Carlos Santana regresa a la Liga Nacional donde ya estuvo con Filis, Piratas y Cerveceros. ( FUENTE EXTERNA )

Carlos Santana pasó poco tiempo desempleado. El más veterano de los peloteros dominicanos activos en 2025 ha llegado a un acuerdo con los Chicago Cubs, según informó una fuente a ESPN el domingo.

Santana, de 39 años, bateó para .225 con 11 jonrones en 116 juegos con los Cleveland Guardians esta temporada antes de ser liberado por el equipo el viernes.

El veterano de 16 años tiene un OPS de .778 en su carrera jugando para siete equipos, aunque la mayor parte de su tiempo lo pasó con los Guardians, a quienes se reincorporó este año después de pasar una década allí al comienzo de su carrera.

Aunque es ambidiestro, es probable que Santana tenga turnos al bate casi exclusivamente como diestro, ya que los Cubs tienen un récord de 17-19 esta temporada cuando un zurdo abre contra ellos. El bateador zurdo Michael Busch es el titular habitual en primera base, pero ha sido reemplazado con frecuencia por el veterano Justin Turner esta temporada.

No está claro qué significa la firma de Santana para el futuro inmediato de Turner, quien es considerado el líder del equipo en la casa club. Con la expansión de sus rosters a 28 jugadores el lunes, los Cubs tienen varias opciones para retener a Turner si así lo desean.

Moviendo la coctelera

En otros movimientos el domingo, los Cubs reclamaron al lanzador derecho Aaron Civale de la lista de waivers de los Chicago White Sox, subieron al lanzador derecho Porter Hodge de Triple-A Iowa, enviaron al zurdo Jordan Wicks a su club de ligas menores y asignaron al zurdo Tom Cosgrove.

Civale, de 30 años, tiene un récord de 3-9 con una efectividad de 5.26 en 18 aperturas con los White Sox y los Milwaukee Brewers esta temporada. Los Brewers lo canjearon a los White Sox en junio para adquirir al primera base Andrew Vaughn.

Hodge tiene un récord de 2-1 con una efectividad de 6.85 y dos salvamentos en 26 apariciones con Chicago este año. En sus últimas nueve apariciones con Iowa, desde el 1 de agosto, ponchó a 20 y permitió seis hits en 12 entradas en blanco.

Wicks, de 25 años y seleccionado en la primera ronda del draft amateur de 2021, tiene un récord de 0-1 y una efectividad de 8.71 en seis apariciones como relevista con los Cubs este año.

Cosgrove tiene una efectividad de 2.25 en dos apariciones con los Cubs esta temporada.

Los Cubs comenzarán el último mes de la temporada como el primer sembrado en la carrera por el comodín de la Liga Nacional, a 6.5 juegos de los Cerveceros de Milwaukee, líderes de la División Central de la Liga Nacional, al comenzar el domingo.