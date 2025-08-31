Grandes Ligas prolonga por tiempo indefinido las suspensiones de Clase y Ortiz

Emmanuel Clase fue el relevistas líder en salvados en la Liga Americana las temporadas 2022, 2023 y 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Los Cleveland Guardians enfrentan una incertidumbre prolongada en su bullpen tras conocerse que el dominicano Emmanuel Clase, el cerrador con más rescates en las Grandes Ligas desde 2021, permanecerá fuera de acción indefinidamente mientras las Grandes Ligas continúan una investigación sobre presunta implicación en apuestas deportivas.

La Oficina del Comisionado y la Asociación de Peloteros (MLBPA) anunciaron el domingo que tanto Clase como su compañero de equipo y compatriota Luis Ortiz extenderán su licencia administrativa con paga “hasta nuevo aviso”. La medida, que no constituye un castigo formal, se mantendrá mientras avanzan las indagatorias.

Clase, de 26 años, había sido colocado en licencia el pasado 28 de julio, apenas días antes de la fecha límite de cambios, cuando la liga decidió ampliar su investigación para incluir al tres veces All-Star. Hasta ese momento, el quisqueyano acumulaba 24 salvamentos, con marca de 5-3 y efectividad de 3.23. En 2023, lideró la Liga Americana con 47 juegos salvados, consolidándose como uno de los taponeros más dominantes del béisbol. También lideró en 2023 y 2022.

La salida de Clase significó un golpe inesperado para los Guardians, que esperaban múltiples ofertas por el derecho en la fecha límite de cambios. En su ausencia, el joven canadiense Cade Smith ha asumido el rol de cerrador, mientras Cleveland se mantiene con vida en la pelea por un comodín en la Liga Americana.

El caso Ortiz

En paralelo, el también lanzador Luis Ortiz se encuentra bajo licencia desde el 3 de julio, justo el día en que iba a abrir contra los Chicago Cubs en Wrigley Field. MLB investiga si el derecho, adquirido desde Pittsburgh en la pasada temporada muerta, influyó en apuestas de tipo “prop bets” durante juegos en los que lanzó. Ortiz presentaba récord de 4-9 con efectividad de 4.36 en 16 aperturas antes de ser apartado del equipo.

Aunque el acuerdo inicial contemplaba que ambos jugadores estarían fuera hasta el 31 de agosto, la liga y el sindicato decidieron mantener la licencia de manera indefinida. El hecho de que los Guardians despejaran los casilleros de los lanzadores en el clubhouse ha sido interpretado como una señal de que no regresarán en lo que resta de la campaña regular, que concluye el 28 de septiembre.

Este nuevo episodio ocurre poco más de un año después de que MLB suspendiera a cinco peloteros por vínculos con apuestas en junio de 2024, entre ellos el venezolano Tucupita Marcano, quien recibió una sanción de por vida.

Mientras tanto, el caso de Emmanuel Clase genera un fuerte impacto en Cleveland y en todo el béisbol. Su condición de uno de los relevistas más dominantes de la última década hace que cualquier decisión final de la liga tenga un peso significativo en la lucha de los Guardians y en la reputación del juego.