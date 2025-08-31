Resumen: Soriano y Alcántara lanzan primores; Devers llega a 28 jonrones

El dominicano José Soriano continuó su éxito como visitante esta temporada con una actuación dominante contra los Astros. Soriano (10-9, 3.68) ponchó a ocho y permitió un hit en siete entradas en blanco en la victoria por 3-0 sobre Houston.

Fue la novena salida de Soriano esta temporada sin permitir carrera limpia y la segunda consecutiva después de lanzar 5 2/3 entradas en blanco contra los Rangers el 25 de agosto. Mejoró a 8-2 con una efectividad de 2.47 como visitante esta temporada.

Como en 2022

En el Citi Field, Sandy Alcántara estuvo soberbio, lo que ayudó a los Marlins a derrotar a los Mets por 5-1 y ganar la serie de cuatro juegos. Con una recta que alcanzó las 100 millas por hora, Alcántara (8-11, 5.66) lució como aquel que ganó el premio Cy Young al trabajar siete entradas de cuatro hits, una carrera, una base y seis ponches.

El azuano golpeó a Mark Vientos en el séptimo, lo que ocasionó que se vaciaran las bancas. El quisqueyano Agustín Ramírez lo respaldó con su jonrón 19 y dos remolcadas con las que llegó a 60. Juan Soto se fue de 4-1 y se robó su almohadilla 26 del curso.

Devers, caliente

En San Francisco, Rafael Devers se fue de 5-3, con su jonrón 28 del año, su doble 30 y alcanzó las 90 remolcadas en la victoria de los Gigantes por 10-0 sobre los Orioles de Baltimore.

En Boston, Alexander Canario ligó de 4-2, incluyendo su quinto jonrón de la campaña, en el revés de los Piratas de Pittsburgh por 5-2 ante los Medias Rojas. Oneil Cruz se fue de 3-1 y se estafó su base 36 del curso por los derrotados.

En Cleveland, Julio Rodríguez conectó de 4-2 y remolcó dos vueltas en la victoria de los Marineros de Seattle por 4-2 sobre los Guardianes. Jorge Polanco se fue de 4-0. Por los derrotados, José Ramírez falló en cuatro visitas al plato y Ángel Martínez en una.

En Toronto, Vladimir Guerrero Jr., ligó un imparable en cuatro turnos y remolcó su carrera 74 para ayudar a los Azulejos a imponerse 8-4 a los Cerveceros de Milwaukee.

En Cincinnati, Elly de la Cruz disparó su doblete 28 de la campaña en el triunfo de los Rojos por 7-4 sobre los Cardenales de San Luis, un resultado que acercó a los de Ohio a cuarto partido de los Mets por el tercer boleto del wild card.

En Chicago, Luis Gil abrió por los Yanquis y trabajó 5.1 entradas de cuatro hits, dos bases, dos vueltas y siete ponches en el choque que los Bombarderos cayeron 3-2. Gil salió sin decisión y dejó su efectividad en 3.68. En ese partido, Aaron Judge bateó su cuadrangular 43 de la temporada y empató con Yogi Berra en el quinto lugar en la lista de todos los tiempos en jonrones para los Mulos con 358.

En Kansas, Wenceel Pérez disparó dos incogibles en cuatro viajes a la goma en el triunfo de los Tigres por 5-0 sobre los Reales de la mano de Tyreke Skubal, que lanzó siete entradas de solo cuatro hits.