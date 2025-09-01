Peloteros dominicanos respaldarán Juegos Mundiales Policiales 2026

De izquierda a derecha: Julio Rodríguez, el Director de Deportes de la Policía Nacional Jacobo Mateo Moquete y, Fernando Tatis Jr. ( FUENTE EXTERNA )

Los estelares peloteros de Grandes Ligas Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr. expresaron su respaldo a la celebración en República Dominicana de los IV Juegos Mundiales Policiales, a realizarse del 26 al 30 de octubre de 2026. El anuncio fue hecho por el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía Nacional, tras reunirse con ambos jugadores en Seattle.

Rodríguez y Tatis manifestaron que, aunque no pueden asegurar su presencia por los compromisos de su carrera profesional, se ponen a disposición para promover y respaldar el evento en el país y a nivel internacional.

"Ellos son apenas los primeros peloteros contactados; tenemos instrucciones del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta de seguir presentando los Juegos a nuestras estrellas de Grandes Ligas, porque este evento no es solo de la Policía, es de toda la República Dominicana", afirmó Mateo Moquete.

La sede de la Unión Deportiva Internacional de Policías (USIP) está en Dubái, presidida por el general Mohamed Al Dhaheri (Policía de Dubái) y con el general Gonzalo Londoño (Policía de Colombia) como secretario general.

Ambos visitaron el país y el mayor general Guzmán Peralta juramentó el Comité Organizador, encabezado por el general Juan Guzmán Badía, subdirector general de la Policía. Fue en Dubái donde Guzmán Peralta presentó la candidatura dominicana, con el aval del presidente de la República, Luis Abinader.

Mundial policial

Los Juegos Mundiales Policiales reunirán a atletas de más de 70 países en ocho disciplinas: béisbol, voleibol de playa, baloncesto 3x3, natación, judo, atletismo, golf y tiro IPSC. Las ediciones anteriores se celebraron en Colombia, Dubái e Italia, consolidando el evento como uno de los más importantes en el calendario deportivo internacional de cuerpos policiales.

Además de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, han manifestado su respaldo figuras como el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el presidente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, José Monegro; y el miembro del COI, Luisín Mejía.

En los próximos días, Mateo Moquete tiene previsto reunirse con glorias del béisbol dominicano como Juan Marichal, Pedro Martínez y David Ortiz para sumar su apoyo a este histórico evento.