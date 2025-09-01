Brayan Bello gana y ayuda a Boston a seguir firme rumbo a la postemporada

Brayan Bello consiguió su victoria número 11 de la estación. ( FUENTE EXTERNA )

Brayan Bello volvió a demostrar por qué se está consolidando como uno de los pilares de la rotación de los Red Sox, al ofrecer una actuación sólida en el montículo que ayudó a encaminar a su equipo hacia una victoria por 6-4 ante los Guardians.

En Fenway Park, Bello (11-6) se mantuvo firme durante cinco entradas, enfrentando 24 bateadores y lanzando 100 pitcheos, de los cuales 65 fueron strikes, mientras ponchaba a cuatro y otorgaba tres bases por bola. Aunque permitió seis hits y tres carreras, su entrega permitió al bullpen proteger la diferencia y sellar el triunfo.

Con esta victoria, Boston se instala sólidamente en el mapa de septiembre, mientras Bello mantiene su efectividad en la rotación. Como dato relevante del momento: Aroldis Chapman fue renovado recientemente para la próxima temporada, consolidándose como el cerrador principal del bullpen y consiguió su salvamento número 28 de la estación.

La ofensiva de Boston había marcado el paso desde temprano: en el primer inning, un balk impulsó la primera carrera, seguido por un sólido hit de Romy González que empujó a Alex Bregman.

Con el partido 3-2 en la segunda entrada favoreciendo a Cleveland, Trevor Story pegó un sencillo empujador de una vuelta en la misma entrada, y luego en la quinta, Carlos Narváez trajo a Rob Refsnyder y a Nate Eaton con un sencillo empujador que viró la pizarra para Boston.

Trevor Story pegó jonrón en el sexto episodio para los Medias Rojas, Kyle Manzardo le imitó por los Guardianes de Cleveland en el octavo, y esos batazos redondearon el 6-4 final.

Por Cleveland, José Ramírez se fue de 4-0; Jhonkensy Noel de 2-0.

Por Boston, no hubo más participaciones de dominicanos, aparte de Brayan Bello.

Noelvi Marte, héroe para los Rojos

El campocorto Elly de la Cruz conectó su triple número siete de la campaña, y Noelvi Marte dejó en el terreno a los Blue Jays en la victoria 5-4 de los Rojos de Cincinnati sobre Toronto.

De la Cruz consiguió su batazo de triple mérito hacia el jardín derecho en el sexto episodio, bateando a la zurda, y con la velocidad que le caracteriza.

El partido se mantuvo 2-1 en favor de los Rojos, hasta que Toronto hizo tres vueltas en el noveno, y la respuesta de Cincinnati se produjo en la misma entrada con Noelvi Marte consiguiendo el batazo ganador que trajo dos al plato y dejó en el terreno a los Blue Jays.

Por Cincinnati, Elly de la Cruz de 4-1; Noelvi Marte de 5-1, 2 CE; Miguel Andújar de 1-0.

Por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. de 4-1.