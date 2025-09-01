Juan Soto pega grand slam y llega a 36 jonrones en la campaña

Juan Soto volvió a brillar esta tarde y encendió a los New York Mets con un espectacular grand slam en el cuarto inning, que adelantó parcialmente a los Mets con pizarra de 6-3, frente a los Detroit Tigers.

El batazo fue una auténtica demostración de poder: un tablazo que voló hacia el right-center field, con una potencia y precisión que dejaron claro por qué Soto sigue siendo una de las principales amenazas ofensivas de las Grandes Ligas.

Así fue el bambinazo de Soto, su número 36 de la campaña, y con las cuatro empujadas, sumó 88 en la temporada.

Juan Soto - New York Mets (36)

pic.twitter.com/obtnJ09VOJ — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) September 1, 2025

Aunque el grand slam fue el momento cumbre, su dominio en ese swing fue tan impresionante que el canal oficial de MLB compartió un ángulo exclusivo del momento, destacando su calidad técnica y visual.

El cuadrangular fue ante los envíos de Charlie Morton, quien puso a Soto en dos strikes, pero que cometió el error de lanzarle dos curvas a 81mph, la última de ellas, la que el jardinero dominicano desapareció con contundencia.

El vuelacercas no solo fue espectacular, sino también determinante, transformando un partido que estaba cuesta arriba para los Mets en una ventaja cómoda. Antes de ese momento, el marcador tenía a Detroit en ventaja 3-2. Pero gracias a la explosión de Soto, el panorama cambió radicalmente.

Primer triple del año

Soto además en el partido quebró en la sexta entrada un empate a seis vueltas con su primer triple de la temporada ante los envíos del relevista de Detroit, Drew Sommers. El batazo de tres méritos encontró a Francisco Lindor y a Luis Torrens en circulación, con lo que Soto llegó a 90 empujadas.

Habiéndose jugado dos tercios del partido, Juan Soto llevaba de 3-2, dos carreras anotadas, seis vueltas empujadas y negoció una base por bola. Con esa actuación, su OPS se ha elevado a .914.