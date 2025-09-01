Debido a un esguince en el codo, los Marlins colocan a Edward Cabrera en lista de lesionados

Los Miami Marlins recibieron un golpe duro este lunes al confirmar que el lanzador derecho Edward Cabrera fue colocado en la lista de lesionados por 15 días debido a un esguince en el codo derecho, una noticia que genera incertidumbre sobre su regreso en lo que queda de temporada.

Hasta ahora, no está claro en qué momento comenzó a resentirse el brazo del joven abridor, pero lo cierto es que en su última salida, el pasado 30 de agosto frente a los Mets de Nueva York, Cabrera no fue el mismo.

Solo logró completar cuatro entradas, en las que permitió seis carreras (cinco de ellas limpias) y ocho imparables.

Cabrera es el último brazo titular en quedar fuera de los diamantes de Grandes Ligas. Los diestros Janson Junk (irritación del nervio cubital derecho) y Ryan Gusto (hombro derecho) se lesionaron recientemente.

El derecho Max Meyer ( cadera izquierda) y el zurdo Braxton Garrett (rehabilitación de la cirugía Tommy John) están fuera por el resto de la temporada.

El dominicano venía firmando la mejor campaña de su carrera desde que llegó a las Grandes Ligas. En su quinta temporada con los Marlins, acumulaba una efectividad de 3.57, con 140 ponches en 128.2 entradas y 24 aperturas, ambas marcas personales. Su récord era de siete victorias y siete derrotas.

Así lo ve el dirigente

Ante la noticia, el mánager Clayton McCullough expresó su preocupación: "Cuando se trata del codo de un lanzador, siempre hay motivos para estar atentos. Aún no tenemos toda la información, pero seguimos siendo optimistas mientras esperamos un diagnóstico más claro".

"Sentía algo de rigidez, así que decidimos que lo mejor era sacarlo de allí y que lo revisaran para tener una mejor idea de lo que estábamos viendo. Así que aún tenemos que hacer más evaluaciones. Pero fue fácil tomar la decisión, después de que sintiera eso, de al menos comenzar con una temporada en la lista de lesionados", dijo Clayton McCullough el lunes por la mañana

En medio del movimiento en el roster, Miami también tomó otras decisiones: ascendió al receptor Brian Navarreto y al lanzador derecho Luarbert Arias desde Triple-A Jacksonville, y trajo de vuelta al derecho Michael Petersen.

Por otro lado, los pitchers Anthony Bender (con una reacción de estrés en la tibia derecha) y Tyler Zuber (distensión en el dorsal derecho) fueron colocados en la lista de lesionados de 60 días, dejando aún más interrogantes en el bullpen del equipo.