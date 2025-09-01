Rafael Devers y Willy Adames la sacan en victoria de los Gigantes

Los San Francisco Giants vencieron 8-2 a los Colorado Rockies, gracias a una brillante actuación de Drew Gilbert y una eficiente salida de Kai-Wei Teng, quienes fueron las figuras del juego.

Drew Gilbert, el novato que está prendido en su momento, se lució con una producción ofensiva increíble: conectó cuatro imparables, incluyendo un jonrón de dos carreras, y fue una constante amenaza en el plato. Este rendimiento marcó un récord personal para Gilbert en la Gran Carpa.

En la lomita, Kai-Wei Teng ofreció una de sus mejores presentaciones: lanzó 5 1/3 entradas, permitiendo apenas dos carreras, en una faena con ocho ponches y sin regalar boletos. Fue su mejor racha en ese sentido, dominando a la ofensiva rival con autoridad.

También sobresalieron dos jugadores dominicanos claves:

Rafael Devers abrió la ofensiva con un jonrón solitario en la primera entrada, su número 29, y finalizó el partido con dos hits, demostrando su poder consistente.

Willy Adames aportó con un batazo de cuatro esquinas más tarde, su 26 del año de la temporada, consolidando la ofensiva.

Además, aunque los Rockies conectaron más imparables (13 contra 11), solo pudieron anotar dos carreras, demostrando que desperdiciaron muchas oportunidades.

Con esta victoria, los Giants mejoran su racha: han ganado ocho de sus últimos nueve juegos, lo que les permite regresar a .500 de balance y meterse de lleno en la pelea por el comodín en la Liga Nacional.

Houston 8, Angelinos 3

En su gran regreso al montículo, el venezolano Luis García lideró a los Houston Astros a una contundente victoria por 8–3 sobre los Angels, demostrando por qué sigue siendo pieza clave en la rotación.

Luis García volvió tras 28 meses fuera por cirugía Tommy John con una salida digna de aplausos: lanzó seis innings, permitió solo tres carreras (todas en el cuarto episodio), recolectó seis ponches y no regaló boletos.

El lineup de Houston se encendió con múltiples aportes claves:

Ramón Urías abrió la ofensiva con un jonrón solitario en el segundo inning y añadió un sencillo decisivo más tarde, volviendo a ser factor sobre la goma.

José Altuve fue una máquina ofensiva: conectó un doble impulsador, recibió base por bolas y coronó su jornada con un jonrón de dos carreras en el octavo inning, para rematar la victoria.

Además contribuyeron con impactos oportunos Yordan Álvarez, Carlos Correa y Jeremy Peña, todos responsables de hits clave que dieron forma a la ventaja definitiva.