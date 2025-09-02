Juan Francisco Puello Herrera llegará hasta 2027 como Comisionado de Béisbol del Caribe

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informa que, conforme a lo resuelto por la Asamblea de Presidentes en su reunión del 14 de julio de 2025, el Comisionado Juan Francisco Puello Herrera concluirá su gestión el 13 de julio de 2027, al cumplirse 34 años de servicio al frente de la institución.

Con miras a una transición ordenada, se ha dispuesto la conformación de una Comisión integrada por el Presidente del Consejo Directivo, el Secretario Ejecutivo y el propio Comisionado, que dirigirá el proceso hasta la elección del nuevo titular por parte de la Asamblea.

En caso de que, al finalizar dicho período, no se haya completado la elección, se aplicará la normativa vigente —establecida en el artículo 27 de los Estatutos y en la Séptima Resolución de la Asamblea del 13 de julio de 2023—, que prevé un mecanismo destinado a garantizar la continuidad institucional.

La CBPC reafirma su compromiso con la estabilidad, el desarrollo regional y la proyección internacional del béisbol caribeño.

Clarificación de facultades del Consejo Directivo

De no menos importancia resulta la resolución, también adoptada por esa misma asamblea, mediante la cual se clarificó la interpretación de los artículos décimo tercero, trigésimo primero y trigésimo segundo de los estatutos de la CBPC para dejar clara la naturaleza y facultades del Consejo Directivo, quedando establecido que el Consejo Directivo es un órgano de gobierno de la Confederación, y, por tanto, participa en la administración de la misma dentro del marco de sus atribuciones, estando jerárquicamente por debajo de la asamblea que es su órgano superior, y que como órgano intermedio vigila y supervisa los mandatos de la propia asamblea que son ejecutados por el Comisionado del Caribe, y, además, toma las iniciativas que derivan de su deber de velar porque se cumplan los objetivos generales y específicos de la Confederación.

Flexibilidad para países invitados

Finalmente, la asamblea dispuso, además, que para las Series del Caribe cada país titular de la sede estará en libertad de decidir cuántos y cuáles países invitados escoger, en adición a las ligas miembros de la CBPC.