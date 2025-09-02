Piratas superan a Dodgers con poder ofensivo y salvamento de Dennis Santana

Dennis Santana, relevista de los Piratas. ( X / @BLUEJAYSRECAP )

Jared Triolo fue el protagonista ofensivo en la victoria de los Piratas de Pittsburgh 9-7 sobre los Dodgers de Los Angeles, aportando impulsadas claves y conectando hits decisivos para mantener a su equipo en el liderato del juego.

Su bateo oportuno, junto con los aportes de Tommy Pham y Andrew McCutchen, permitió a los Piratas controlar el encuentro pese a los intentos de remontada de los Dodgers.

El dominicano Dennis Santana se encargó del cierre y registró su salvamento número 12 de la temporada, asegurando la ventaja en el noveno inning, pese a un relevo titubeante en el que toleró una carrera en una entrada completa.

Con gran dominio en los últimos outs, Santana permitió solo un doble de Shohei Ohtani y mantuvo la confianza de Pittsburgh intacta.

El partido tuvo una ofensiva constante de ambos equipos. Pittsburgh abrió la cuenta en el primer inning con un doble de Pham y un sencillo de McCutchen, mientras Alexander Canario remolcó otra carrera con un fly de sacrificio.

Los Dodgers respondieron con jonrones de Ohtani y Andy Pages, que mantuvieron el marcador parejo hasta el sexto inning, cuando los Piratas retomaron el control con un doble de Triolo y un sencillo de Henry Davis, sumando tres carreras clave.

Con este triunfo, Pittsburgh mantiene el impulso en la temporada, Triolo reafirma su liderazgo ofensivo, y Dennis Santana sigue destacándose como pieza clave en los momentos críticos, dejando claro que el bullpen dominicano sigue siendo determinante en Grandes Ligas.

Por los Piratas, Alexander Canario de 1-0, una empujada. Oneil Cruz, de 1-0, una empujada. Santana tiró un episodio completo, de una carrera limpia, un hit y un boleto. Por los Dodgers Teoscar Hernández de 4-2, con una empujada.