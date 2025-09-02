Piratas superan a Dodgers con poder ofensivo y salvamento de Dennis Santana
Jared Triolo lidera la ofensiva mientras el dominicano aseguró su juego salvado número 12
Jared Triolo fue el protagonista ofensivo en la victoria de los Piratas de Pittsburgh 9-7 sobre los Dodgers de Los Angeles, aportando impulsadas claves y conectando hits decisivos para mantener a su equipo en el liderato del juego.
Su bateo oportuno, junto con los aportes de Tommy Pham y Andrew McCutchen, permitió a los Piratas controlar el encuentro pese a los intentos de remontada de los Dodgers.
El dominicano Dennis Santana se encargó del cierre y registró su salvamento número 12 de la temporada, asegurando la ventaja en el noveno inning, pese a un relevo titubeante en el que toleró una carrera en una entrada completa.
Con gran dominio en los últimos outs, Santana permitió solo un doble de Shohei Ohtani y mantuvo la confianza de Pittsburgh intacta.
El partido tuvo una ofensiva constante de ambos equipos. Pittsburgh abrió la cuenta en el primer inning con un doble de Pham y un sencillo de McCutchen, mientras Alexander Canario remolcó otra carrera con un fly de sacrificio.
Los Dodgers respondieron con jonrones de Ohtani y Andy Pages, que mantuvieron el marcador parejo hasta el sexto inning, cuando los Piratas retomaron el control con un doble de Triolo y un sencillo de Henry Davis, sumando tres carreras clave.
Con este triunfo, Pittsburgh mantiene el impulso en la temporada, Triolo reafirma su liderazgo ofensivo, y Dennis Santana sigue destacándose como pieza clave en los momentos críticos, dejando claro que el bullpen dominicano sigue siendo determinante en Grandes Ligas.
Por los Piratas, Alexander Canario de 1-0, una empujada. Oneil Cruz, de 1-0, una empujada. Santana tiró un episodio completo, de una carrera limpia, un hit y un boleto. Por los Dodgers Teoscar Hernández de 4-2, con una empujada.