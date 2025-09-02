Vladimir Guerrero Jr. anota tres carreras y los Azulejos se imponen 12 a 9 a los Rojos

Los Azulejos de Toronto se impusieron 12 carreras por nueve sobre los Rojos de Cincinnati, guiados por la explosiva actuación de George Springer y Bo Bichette, quienes combinaron cuadrangulares decisivos para frenar la reacción de los locales.

Springer abrió la artillería en el primer episodio con un vuelacercas solitario y, más tarde, en el cuarto, volvió a castigar con un batazo de 424 pies que encontró en circulación a Isiah Kiner-Falefa.

Bichette no se quedó atrás y en la segunda entrada conectó un descomunal jonrón de tres carreras para ampliar la ventaja tempranera.

El ataque canadiense también contó con el poder de Daulton Varsho, quien en el séptimo acto disparó un cuadrangular de 441 pies. Alejandro Kirk encendió la pizarra con un doble productor de tres vueltas en la primera entrada.

Mientras el dominicano Vladimir Guerrero Jr. se destacó con tres imparables en cuatro turnos, tres carreras anotadas y una remolcada.

Según @StatsCentre, en su cuenta de X, el mayor número de juegos embasándose al menos tres veces en la historia de la franquicia de los Azulejos son:

son: 321 - Carlos Delgado 245

Tony Fernández 239

José Bautista 217

Vernon Wells 204

Vladimir Guerrero Jr. (Mediante una base por bolas y tres hits en la victoria de esta noche por 12-9 contra los Rojos ).

). 203 - Lloyd Moseby

189 - Shannon Stewart

Los Rojos respondieron con fuerza en la segunda entrada gracias a un jonrón de tres carreras de Austin Hays y producciones de Matt McLain y el dominicano Noelvi Marte, que acercaron a Cincinnati en el marcador.

Hays volvió a destacarse en el cuarto inning con un doble productor, mientras que TJ Friedl disparó cuadrangular en el octavo para mantener viva la esperanza local.

El triunfo fue para Louis Varland (4-3), en labor de relevo efectivo, mientras que la derrota recayó en Scott Barlow (6-3). El salvamento, el número 30 de la campaña, fue obra de Jeff Hoffman, quien cerró en el noveno pese a un ambiente de alta tensión.

Los más destacados

Por los Azulejos, Guerrero Jr. de 4-3, tres anotadas, una impulsada. El relevista Seranthony Domínguez tiró una entrada de dos hits, una carrera limpia y dos ponches. Por los Rojos, Noelvi Marte, de 5-2, con dos anotadas y Elly de la Cruz, de 4-1, con una anotada y una impulsada.