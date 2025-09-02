Los ánimos se encendieron de inmediato el martes en el Coors Field.

Las bancas se vaciaron y el infield se transformó en un ring después de que Rafael Devers conectara un jonrón profundo en la primera entrada en el partido que concluyó con un triunfo de los Gigantes de San Francisco siete carreras por cuatro sobre los Rockies de Colorado.

Para Devers fue su jonrón número 30 de la temporada, cifra que alcanza por cuarta ocasión en su carrera de nueve años en Grandes Ligas.

Tiene ahora 96 remolcadas para ponerse a cuatro de alcanzar las 100 impulsadas, también por cuarta ocasión en su trayectoria en las Mayores.

El detonante fue la reacción del dominicano tras su batazo de dos carreras.

Devers se quedó unos segundos observando cómo la pelota desaparecía antes de iniciar el recorrido, gesto que molestó al abridor Kyle Freeland.

Desde antes de llegar a la inicial ya había intercambio de palabras, y el cruce verbal se convirtió pronto en una gresca.

En medio del caos volaron puñetazos y empujones.

Los árbitros, tras varios minutos, lograron separar a ambos equipos.

El saldo fue la expulsión de Freeland por Colorado y de Matt Chapman y Willy Adames por los Gigantes.

"Me sorprende que no haya pasado antes con ese tipo (Freeland) . Hablaba mucho y Raffy le dio una paliza", declaró el lanzador Logan Webb después del juego a NBCS Giants.

El jonrón de Devers contó oficialmente, aunque no terminó de recorrer las bases en el momento. Minutos después, con el campo en calma, volvió a salir para completar el circuito.