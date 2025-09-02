Juan Soto brilla con su jonrón 37, llega a 27 robos y Mets vencen a Tigres

Juan Soto volvió a dejar su sello como bateador de poder en la victoria de los New York Mets 12-5 sobre los Tigres de Detroit, consolidando su capacidad jonronera con su cuadrangular número 37 de la temporada.

Este batazo fue clave en el séptimo inning para ampliar la ventaja de Nueva York. Más adelante, el dominicano buscará alcanzar los 40 jonrones por segunda temporada consecutiva por primera vez en su carrera.

Soto también imprimió velocidad en las bases al estafarse su base número 27, por mucho su mejor temporada en este renglón. Además alcanzó las 91 carreras remolcadas, a nueve de terminar con 100 en su primera campaña con los Mets.

El encuentro comenzó favorable para Detroit, con carreras tempranas en el primer inning impulsadas por Wenceel Pérez y Spencer Torkelson, colocando a los Tigres al frente 2-1.

Pero los Mets respondieron con fuerza en el cuarto inning, cuando Luis Torrens conectó un jonrón de tres carreras, seguido por un fly de sacrificio de Cedric Mullins que trajo otra carrera. Soto sumó su primera impulsada al anotar tras un sencillo de Jeff McNeil.

En el séptimo inning, la ofensiva de Nueva York explotó: Pete Alonso abrió con un jonrón de 410 pies, y poco después Soto conectó su batazo de 428 pies, aumentando la ventaja a 7-2. Jeff McNeil, Brett Baty y otros contribuyeron con varias carreras más, llevando el marcador a 12-2 antes del cierre del juego.

Nolan McLean fue el ganador, dejando su récord en 4-0 con efectividad de 1.37, mientras que Sawyer Gipson-Long sufrió la derrota, cayendo a 0-2.

Con la victoria, los Mets se mantienen en la pelea por un puesto en el Wild Card y Soto continúa destacando por su consistencia y poder ofensivo.

Por los Mets, Soto de 4-2, jonrón 37, dos anotadas y una empujada. Por los Tigres, Wenceel Pérez bateó de 4-3, una anotada y dos empujadas.