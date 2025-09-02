Los Rays de Tampa Bay vencieron 6-5 a los Marineros de Seattle en un partido marcado por la destacada actuación del dominicano Junior Caminero, quien conectó su jonrón número 40 de la temporada.

Caminero logra la hazaña en lo que es su primer año completo en las Grandes Ligas y además suma su carrera remolcada número 100 de la campaña, líder entre los dos dominicanos en ambos renglones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/junior-caminero-collages-1-0d4d79dd.jpg

Además es el segundo en la franquicia de los Rays que logra alcanzar los 40 vuelacercas. El primero es su compatriota Carlos Peña, quien lo hizo en el 2007.

De acuerdo con @JustBB_Media, en su cuenta de X, "los únicos jugadores en los últimos 25 años con más de 40 jonrones y más de 100 carreras impulsadas en una temporada, teniendo 22 años o menos:

Ronald Acuña Jr. (2019)

Vladimir Guerrero Jr. (2021)

Junior Caminero (2025)

El partido tuvo un desarrollo intenso y equilibrado. Los Rays abrieron temprano con un sencillo de Caminero en el primer inning, que impulsó a Yandy Díaz. Luego Brandon Lowe también sumó carrera.

40 for 40 (feat. Junior Caminero) pic.twitter.com/Es5zKhrQdM — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 3, 2025

Seattle respondió en el cuarto inning con jonrones de Julio Rodríguez y Cal Raleigh, pero Tampa Bay no se quedó atrás: Jorge Polanco igualó momentáneamente con su cuadrangular 23 de la campaña.

Caminero volvió a ser protagonista en el sexto inning, conectando un jonrón de 407 pies que empató el juego 3-3, y luego remolcó dos carreras más con un doble en el séptimo, dando a los Rays una ventaja de 6-4.

Los Marineros intentaron reaccionar en el noveno, pero un fly de sacrificio de Mitch Garver solo acercó a Seattle 6-5.

El relevista Garrett Cleavinger se acreditó su segundo salvamento de la temporada, mientras que Kevin Kelly sufrió la derrota.

Más destacados

Con esta actuación, Caminero no solo alcanza los 40 jonrones en su primera temporada completa, sino que reafirma su capacidad como líder ofensivo y una pieza clave para los Rays, quienes mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar en la temporada regular.

Por los Rays, Caminero de 4-3, su jonrón 40 y cuatro empujadas. Por los Marineros, Julio Rodríguez de 4-1, su jonrón 27, una anotada y una remolcada. Jorge Polanco de 2-2, jonrón 23, dos anotadas y una remolcada.