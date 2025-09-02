Los Tigres del Licey anuncian sus entrenamientos para la campaña 2025-26

Los entrenamientos serán en el Toro, municipio de Guerra. ( FUENTE EXTERNA )

Los 24 veces campeones Tigres del Licey anunciaron el inicio de sus entrenamientos con miras a su participación en la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que estará dedicada al exlanzador e inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

El lunes 22 de septiembre es el día señalado para que los lanzadores y receptores se reporten a las prácticas del glorioso equipo azul. El día 25 del corriente mes se unirá el resto de los jugadores de las demás posiciones, con el objetivo de poner a punto a todos los peloteros que aparecerán en las primeras alineaciones del equipo.

Los mismos tendrán lugar en la academia de la International Prospect League (IPL) situada en el sector de El Toro en el municipio de Guerra. Los Tigres anunciarán en los próximos días su calendario para la pretemporada, como una forma de ajustar la preparación del equipo para el inicio del torneo.

Dirigirán entrenamientos

El campamento de los 24 veces campeones nacionales será dirigido por el manager Gilbert Gómez, Héctor Borg, quien funge como asistente del dirigente, José Umbría, coach de bateo, Edgar Varela, coordinador de ofensiva, el coach de pitcheo Gerardo Casadiego.

También estará Anderson Hernández como coach de infield, Carlos Lugo, fungirá como control de calidad y el grueso de entrenadores designados en distintas funciones.

Además, Fidel Peña, quien funge como dirigente de la sucursal Doble-A de los Cerveceros de Milwaukee y que estará como el encargado de coordinar la liga paralela, con sus asistentes Devin Fujioka, Vladimir Pérez y el cuerpo médico anunciado previamente.

Los Tigres del Licey, en un encuentro que evocará una de las series finales más emocionantes de todos los tiempos en la pelota dominicana, iniciarán su temporada de la Liga Dominicana el 15 de octubre cuando reciban a los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, en la jornada inaugural del torneo.