Rafael Devers y Kyle Schwarber, Jugadores de la Semana en la Liga Nacional; Cody Bellinger en LA

Rafael Devers está finalmente poniendo en San Francisco, los números que solía poner en Boston. Kyle Schwarber y Devers fueron electos como los Jugadores de la Semana de la Liga Nacional, mientras que Cody Bellinger de los Yankees fue el seleccionado en la Liga Americana.

El período para el premio, abarca desde el lunes 25 al domingo 31 de agosto de 2025.

El jugador dominicano de 28 años bateó para .478 (11 de 23) con tres jonrones, 10 carreras impulsadas, dos dobles, cuatro bases por bolas, nueve carreras anotadas, un porcentaje de slugging de .957 y un porcentaje de embasarse de .556 en seis juegos.

Devers lideró las Grandes Ligas en slugging y OPS (1.513); empató el liderato de las Grandes Ligas en bases totales (22) e impulsadas; ocupó el tercer lugar en promedio de bateo y carreras anotadas; el quinto en porcentaje de embasamiento; y empató en el sexto lugar en hits.

El tres veces All-Star acumuló cuatro hits y cinco carreras impulsadas, incluyendo un par de jonrones el miércoles contra los Cachorros, conectando un jonrón solitario en la primera entrada y un jonrón de tres carreras en la sexta.

El encuentro marcó su juego número 21 de su carrera con múltiples jonrones y el tercero de la temporada (también: 23/7 en ATL y 23/5 contra BAL).

El campeón de la Serie Mundial 2018 con los Medias Rojas terminó su semana con un juego de tres hits el domingo contra Baltimore, conectando un jonrón para su 29.º jonrón del año.

Redondeando temporada

Devers ha alcanzado la marca de 25 jonrones en seis de sus primeras nueve temporadas y ha conectado al menos 20 jonrones en las siete temporadas en las que ha jugado al menos 60 partidos. Busca su cuarta temporada con al menos 30 jonrones, uniéndose a las de 2021 (38 jonrones); 2023 (33 jonrones); y 2019 (32 jonrones).

Según Sarah Langs de MLB.com, busca convertirse en el 44.º jugador (47.ª aparición) con al menos 30 jonrones en una temporada en la que jugó para varios equipos, con Eugenio Suárez ya uniéndose al grupo esta temporada.

El dos veces ganador del Bate de Plata recibió bases por bolas en cuatro juegos consecutivos, de miércoles a sábado, y se ha embasado sin problemas en cada una de sus últimas 19 aperturas desde el 11 de agosto, quedando 0 de 1 como bateador emergente el 24 de agosto.

Durante esta racha, el criollo batea .311/.393/.635/1.028 con siete jonrones y 14 carreras impulsadas.

Schwarber y Bellinger

En el caso de Schwarber, el bateador designado de los Filis conectó cuatro jonrones (todos en un partido), 10 carreras impulsadas, un triple, tres bases por bolas, siete carreras anotadas, un porcentaje de slugging de .714 y un porcentaje de embase de .290, yéndose de 6 de 28 (.214) en siete partidos.

Mientras que Bellinger bateó .444 (12 de 27) con dos jonrones, ocho carreras impulsadas, tres dobles, cuatro bases por bolas, seis carreras anotadas, un porcentaje de slugging de .778 y un porcentaje de embasarse de .500 en siete partidos.