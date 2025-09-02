Resumen MLB: Marte y Perdomo jonronean de forma consecutiva; Luis Castillo pierde ante Tampa Bay

Geraldo Perdomo y Ketel Marte hacen la combinación de torpedero y segunda base de los Diamondbacks de Arizona. ( FUENTE EXTERNA )

Chris Martin asumió el rol de héroe desde el bullpen, lanzando una entrada completa sin permitir carreras para llevarse la victoria (2-6). Su actuación fue clave para frenar el impulso de Arizona tras el noveno inning.

Shawn Armstrong cerró el juego sin complicaciones y sumó su sexto salvamento de la temporada en la victoria de Texas 7-5 sobre Arizona.

En el lado de Arizona, Ryne Nelson tuvo una salida sólida con seis entradas, permitiendo apenas tres carreras, recetando siete ponches y mostrándose efectivo, pese a la derrota del equipo. El abridor de Texas, Patrick Corbin, pagó caro cada traspié: permitió cinco carreras —incluyendo dos jonrones consecutivos al inicio— en 5.1 entradas, recibiendo la derrota.

Los Diamondbacks comenzaron con todo: Ketel Marte abrió el juego con un jonrón, su número 24, seguido inmediatamente por otro de su compatriota Geraldo Perdomo (16) en la primera entrada. Luego, Tyler Locklear amplió la ventaja con su propio vuelacercas en la segunda entrada.

Pero Cody Freeman fue una pesadilla para Arizona: conectó un jonrón de dos carreras en la tercera entrada que acercó a los Rangers, y más adelante, en un momento dramático, remolcó la carrera del empate con un sencillo con dos outs en el noveno inning.

Tampa Bay 10, Seattle 2

Shane Baz se reivindicó de su mala racha, lanzando seis entradas completas sin admitir carreras, ponchando a seis bateadores y permitiendo apenas cinco hits. Esta actuación le rompió una sequía de ocho derrotas seguidas.

Nick Fortes fue figura clave con un jonrón de tres carreras y un total de dos hits, marcando el tono del ataque temprano. Jake Mangum y Junior Caminero brillaron con tres hits cada uno; Caminero también añadió dos impulsadas con un doble.

Yandy Díaz contribuyó con dos hits, dos carreras anotadas y dos impulsadas (2-for-4), reafirmando su constante producción ofensiva. Tristan Gray no se quedó atrás, con un jonrón de dos carreras en el octavo episodio, ampliando la ventaja.

El dominicano Luis Castillo, abridor de los Mariners, tuvo una salida difícil: en cuatro entradas permitió cinco carreras (tres de ellas producto del jonrón de Fortes), seis hits, y no logró contener el ataque rival.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/samuel-basallo-primero-de-los-super-prospectos-del-2025-en-mlb-7e8aacc0-27b19e32.jpeg Samuel Basallo. (FUENTE EXTERNA)

Orioles 4, Padres 3

Kyle Bradish tuvo una labor efectiva desde la lomita, lanzando cuatro entradas con un buen control y registrando cinco ponches. Si bien no completó más innings, fue parte crucial del desenlace gracias al control en sus primeros episodios.

El triunfo fue para Dietrich Enns, quien ingresó en relevo y se fajó con el partido parejo, preparando el camino para el cierre.

Keegan Akin entró en el noveno inning y logró su cuarto salvamento de la temporada, incluyendo un strikeout decisivo con la carrera del empate en las bases.

Samuel Basallo conectó un doble de dos carreras que puso tempranamente a los Orioles al frente 2-0. Jeremiah Jackson, novato en ascenso, se encargó del jonrón solitario que amplió la ventaja a 3-2 en el quinto inning, además de terminar con una línea robusta de 5-3.

Por los Padres, Manny Machado de 4-0; Ramón Laureano de 4-1, 1 CE, 1 BB; Fernando Tatis Jr. no jugó.