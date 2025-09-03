Buscan traer fogueos dominicanos del Clásico Mundial al estadio Quisqueya

La última vez que el Quisqueya recibió partidos de Grandes Ligas fue en 2023 cuando Rays y Medias Rojas disputaron una serie de dos partidos de pretemporada. ( DL/FÉLIX LEÓN )

A casi siete meses del arranque del Clásico Mundial de Béisbol escasean los anuncios oficiales sobre el evento, pero detrás de cámara aseguran que se trabaja de acuerdo a lo diseñado en la hoja de ruta y en las próximas semanas pueden concretarse informaciones trascendentales.

El lunes, la gerencia del equipo dominicano envió la nómina amplia de 50 potenciales jugadores que estarían en el evento, a disputarse entre el cinco y 17 de marzo.

Asimismo, una empresa local organizadora de eventos artísticos con experiencia en competencias deportivas intenta convencer a la organización del torneo de traer al estadio Quisqueya partidos de preparación del equipo duartiano contra clubes de las Grandes Ligas.

Fuentes que pidieron la reserva de sus nombres indicaron a Diario Libre que las negociaciones van avanzadas y en la Major League Baseball (MLB) ven con buenos ojos la idea. Pero el sí final dependerá del acuerdo económico al que arribe el promotor local con World Baseball Classic Inc., la firma que monta el evento de 20 países junto a la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol y la MLB.

La propuesta inicial es que entre uno o dos de los fogueos que disputaría el conjunto que dirigirá Albert Pujols tengan lugar en suelo dominicano. Se debate el tema logístico y, de materializarse, sería con un conjunto de la Liga de la Toronja, con base en Florida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/whatsapp-image-2025-09-02-at-80546-pm-38a8f60f.jpeg

Igual, se conversa con el sindicato de peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA), donde también agradaría la idea. El acuerdo laboral, que concluye al final de la próxima campaña, establece un límite de partidos internacionales para los clubes, una cuota ya agotada, por ejemplo, por un equipo como el de los Medias Rojas de Boston.

Previo a la edición de 2023, hubo partidos en North Port (casa de los Bravos) y Fort Myers (Mellizos) en la Florida, en campamentos a apenas 110 kilómetros de distancia. Igual ocurrió en 2017 y 2013.

El anuncio oficial pudiera dilatar hasta el otoño cuando se haga público el calendario de la pretemporada, que disputa el grueso de sus partidos en Arizona y Florida.

La nómina

Desde la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) se confirmó a Diario Libre que el pasado lunes se envió la lista de 50 jugadores, pero explicaron que la organización les prohíbe divulgar los nombres de los peloteros.

Para el tres de diciembre ese listado habrá que reducirlo hasta los 35 jugadores y la nómina final deberá entregarse con las copias de los pasaportes del plantel completo el tres de febrero.

No se trata de un roster rígido, se deja espacio a que algunas bajas de ellas puedan ser sustituida por un jugador que originalmente no estuvo, pero aclaran que hay limitaciones de cambios.

Como fue el caso de Vladimir Guerrero Jr., quien fuera sustituido a menos de una semana de arrancar el Clásico último por Jeimer Candelario. Explican que Candelario estuvo inscrito en la plantilla inicial.

Desde la gerencia que encabeza Nelson Cruz explicaron que la lista amplia fue elaborada tomando en cuenta las limitaciones que se impone a los jugadores que pasan por la lista de lesionados, que de acuerdo con el tiempo allí la organización tiene el derecho de negarle el permiso.