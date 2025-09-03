Junior Caminero comanda la tropa jonronera dominicana; Soto y Devers se acercan

Jugadores dominicanos dominan el liderato de cuadrangulares en las Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

El joven Junior Caminero encabeza la lista de los bateadores dominicanos con más jonrones en la temporada, tras llegar a 40 vuelacercas, mientras que varias figuras establecidas como Juan Soto y Rafael Devers han protagonizado una semana de ascenso en el conteo.

El registro actualizado a este 3 de septiembre, Caminero pasó de 39 a 40 jonrones en los últimos siete días, consolidando su liderato absoluto entre los dominicanos. El patrullero de los Rays, considerado uno de los principales prospectos ofensivos del país, ha mantenido un ritmo consistente que lo coloca como referencia de poder en esta generación.

Jugador Jonrones actuales Hace 7 días Hace 14 días Var. 7 días Var. 14 días Junior Caminero 40 39 35 +1 +5 Juan Soto 37 32 31 +5 +6 Rafael Devers 30 25 24 +5 +6 Julio Rodríguez 27 25 24 +2 +3 José Ramírez 26 26 26 0 0 Willy Adames 26 22 19 +4 +7 Ketel Marte 25 23 23 +2 +2 Jorge Polanco 23 20 17 +3 +6 Ramón Laureano 22 21 15 +1 +7 Vladimir Guerrero Jr. 21 21 21 0 0 Manny Machado 21 21 20 0 +1 Marcell Ozuna 20 20 20 0 0

Juan Soto, el gran ascendente

Juan Soto, sumó cinco cuadrangulares, al pasar de 32 a 37 en apenas siete días. En las dos semanas más recientes, Soto ha disparado seis jonrones, acercándose a la barrera de los 40.

Su producción ofensiva lo convierte en el principal perseguidor de Caminero, y lo reafirma como uno de los bates más completos de la Liga Nacional.

Devers y Julio Rodríguez también despegan

Otro nombre destacado en la última semana es el de Rafael Devers, quien pasó de 25 a 30 jonrones, sumando cinco vuelacercas en los últimos días. El antesalista de los Medias Rojas muestra una de sus mejores rachas ofensivas de la campaña luego de un tímido inicio en San Francisco.

Julio Rodríguez, por su parte, pasó de 25 a 27 cuadrangulares en el mismo período, tras añadir dos a su registro. En las últimas dos semanas ha conectado tres.

Los más calientes:

El repunte más sorpresivo es el de Ramón Laureano, quien en agosto y cierre de mes con San Diego disparó siete cuadrangulares en dos semanas, elevando su total de 15 a 22. Tres de esos vuelacercas llegaron en la última semana, lo que lo coloca entre los jugadores más calientes del momento.

Su llegada a Baltimore le ha dado un nuevo aire ofensivo: en agosto bateó .305 con 7 HR y 23 impulsadas, cifras que explican el salto en la tabla.

El repunte ofensivo también se observa en otros nombres:

Willy Adames dio el salto de 22 a 26 jonrones en la última semana, con cuatro tablazos, y se metió en el grupo de los primeros cinco

Jorge Polanco disparó tres en los últimos siete días, pasando de 20 a 23

Ketel Marte conectó dos, llegando a 25

Estos números reflejan que la parte media de la tabla se ha movido significativamente en apenas dos semanas, con jugadores que han escalado entre tres y siete cuadrangulares.