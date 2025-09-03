El agente de Framber Valdez considera "absurdo" plantear que golpeó a su receptor

César Salazar y Framber Valdez conversan en el montículo durante un partido de la actual temporada. ( FUENTE EXTERNA )

La mera especulación de que el lanzador zurdo de los Astros de Houston, Framber Valdez, golpeara intencionalmente a su propio receptor en el pecho con un lanzamiento es "absurda" y "una completa falta de respeto a su persona", declaró el miércoles su agente.

Después del partido del martes, Valdez dijo que se disculpó con el receptor César Salazar tras golpearlo en el pecho con un lanzamiento, alegando que lo habían "engañado".

El lanzador pareció librarse de Salazar con un lanzamiento con cuenta de 1-0 a Trent Grisham, de los Yankees, en el plato con las bases llenas en la quinta entrada. Salazar entonces instó a Valdez a bajar del montículo, pero este procedió con el lanzamiento, que Grisham conectó a lo profundo del jardín izquierdo para un grand slam que le dio a Nueva York una ventaja de 6-0 en una eventual victoria por 7-1.

El lanzamiento y la polémica

En el segundo lanzamiento al siguiente bateador, Valdez golpeó a Salazar en el pecho con un lanzamiento de 93 mph, lo que generó dudas sobre si estaba molesto por el turno al bate de Grisham y si fue intencional.

"No hay duda de lo que Framber es, lo que representa para el equipo y su forma de pensar", declaró el miércoles el agente Ulises Cabrera, quien representa a Valdez, al Houston Chronicle.

"La idea de que intente lesionar intencionalmente a uno de sus compañeros es absurda. Es una completa falta de respeto por quién es como persona y quién es como jugador. Y su trayectoria lo demuestra. Cualquier cosa que diga lo contrario es completamente errónea y no está bien".

Valdez y Salazar, quienes conversaban cuando los periodistas entraron al vestuario después del partido, dijeron que el incidente no fue intencional, que Salazar había presionado "el botón equivocado" en su transmisor PitchCom y que habían resuelto las cosas después de la entrada y del partido.

"Creo que estaba absolutamente frustrado, como cualquiera que haya jugado algún deporte... te frustras, te pones nervioso, te enojas. Y estas cosas pasan", declaró el miércoles el gerente general de los Astros, Dana Brown, a la emisora 790 AM en Houston. "A veces te enojas tanto que no puedes ver con claridad. Y lo traicionó. Tuvieron una conversación después del partido y la silenciaron".

El mánager de los Astros, Joe Espada, dijo el miércoles que se reunió con ambos jugadores al mismo tiempo después del partido del martes porque "quería escuchar la verdad" sobre lo sucedido en esa entrada.

"Tenía muchas ganas de hablar, primero, de pedirle a Valdez que se bajara del montículo", dijo Espada. "Quería saber cómo lo pensaron: qué lanzamiento, quién cantaba qué lanzamiento y qué, y quería escuchar de ambos al mismo tiempo. Quería tener una conversación cara a cara porque quería escuchar la verdad sobre todo lo que sucedió en esa entrada". Cabrera dijo que a Valdez le sorprendió la idea de golpear intencionalmente a Salazar.

"De ninguna manera, ni de ninguna manera, el lanzador abridor intenta lastimar intencionalmente a su compañero", declaró Cabrera al Chronicle. "Las confusiones ocurren todo el tiempo, como cuando un lanzador se sacude [un lanzamiento] constantemente. Esto simplemente no es un problema.

"Pero sí se convierte en un problema cuando la gente cuestiona la calidad de Framber como compañero y su interés en defender a sus compañeros en el dugout. Se equivocó. Lo admitió. Se equivocó. Listo. Pero sugerir algo diferente es simplemente incorrecto e inaceptable".

Espada simplemente quiere que todas las partes dejen atrás el incidente.