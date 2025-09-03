Franmil Reyes lidera su liga y es segundo en jonrones en Japón

En su segunda temporada en Japón, Franmil Reyes parece haber encontrado el punto exacto para demostrar que su poder no entiende de fronteras. El fornido toletero sancristobalense, conocido como La Mole, ha descifrado el pitcheo en la Nippon Professional Baseball (NPB) y se ha convertido en uno de los bateadores más temidos de la Liga del Pacífico.

Reyes, de 30 años, lidera su liga en jonrones (28) y en carreras remolcadas (80), una producción determinante para mantener a los Luchadores de Nippon Ham (71-46) a solo un juego de la cima que ocupan los Halcones de SoftBank (71-44). Su capacidad para cambiar partidos con un swing ha sido un factor clave en las aspiraciones de un club que no estaba entre los grandes favoritos al inicio del campeonato.

En todo el béisbol japonés, solo el local Teruaki Sato (Hanshin Tigers) ha disparado más cuadrangulares, con 34 en la Liga Central, lo que coloca a Reyes como el segundo máximo artillero de la NPB. La comparación no es menor: Sato es uno de los símbolos de la nueva generación japonesa, mientras que Reyes ha demostrado que su talento todavía tenía mucho que ofrecer tras etapas irregulares en las Grandes Ligas y en su primera experiencia en Asia.

La diferencia con respecto a 2024 es notoria. En su debut nipón, Reyes necesitó tiempo de adaptación, al punto de ser enviado a ligas menores tras un arranque frío con el madero. Sin embargo, el trabajo en la temporada muerta y la confianza recuperada han rendido frutos.

En 2025 ha disputado 111 partidos, en los que compila un promedio de .284 (114 hits en 402 turnos), números que consolidan su perfil como una fuerza de élite. Este repunte lo coloca en posición ideal para discutir una renovación contractual, algo que parecía lejano hace apenas un año.

El caso Fabián

Mientras Reyes se roba los titulares, otro dominicano, Sandro Fabián, también ha dejado su huella en su primera campaña en Japón. El guardabosque del Hiroshima Toyo Carp suma 15 jonrones y 57 remolcadas, además de 27 dobles, la segunda mayor cifra en toda la liga detrás de los 28 de Teruaki Sato. Con 131 imparables, Fabián se ubica cuarto entre los mejores toleteros del campeonato.

Llegó al béisbol japonés con un contrato de 5.8 millones de dólares por tres temporadas, y en su estreno ha demostrado que puede ser pieza fundamental en la alineación de Hiroshima.

Tanto Reyes como Fabián representan la nueva ola de dominicanos que han encontrado en el béisbol japonés una plataforma para relanzar y consolidar sus carreras, manteniendo viva la tradición del poder caribeño en escenarios internacionales.