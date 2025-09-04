La MLB nombra a Miguel Matos como jefe de oficina en Dominicana

Miguel Matos, nuevo jefe de la MLB en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Las Grandes Ligas anunciaron el jueves que Miguel Matos, Director de Operaciones Internacionales desde 2023, también ha asumido las funciones de jefe de la oficina de la MLB en República Dominicana.

De 36 años y oriundo de Villa Consuelo, Matos sustituye en la posición a Nelson Tejada, quien la ocupó de forma temporal desde mayo cuando Yerik Pérez dejó la plaza.

Matos ha formado parte del equipo de la MLB en República Dominicana desde 2012, comenzando como pasante y luego como asistente en el departamento de operaciones de béisbol, antes de asumir la responsabilidad de muchas de las funciones del departamento, incluyendo el registro de jugadores amateurs, la tecnología y la adquisición de datos, y las iniciativas de búsqueda de talento y desarrollo.

En su puesto anterior, también dirigió presentaciones, programas de entrenamiento y programas de desarrollo de entrenadores en mercados de béisbol tanto consolidados como emergentes.

Matos ha trabajado extensamente con clubes y recientemente supervisó el crecimiento del Programa de Asociación de Entrenadores de la MLB, una iniciativa diseñada en colaboración con entrenadores independientes para desarrollar el béisbol internacional y, al mismo tiempo, abordar importantes problemas del mercado. Matos continuará reportando a Rebecca Seesel, Vicepresidenta de Operaciones Internacionales de la MLB.

Respaldo

Seesel comentó sobre el nuevo cargo de Matos: "Las Grandes Ligas de Béisbol se complacen en anunciar a Miguel como director de la oficina. Sus 13 años de experiencia trabajando con las diversas partes interesadas en la República Dominicana lo posicionan idealmente para liderar tanto nuestras operaciones diarias como nuestros esfuerzos para afrontar los desafíos que enfrenta la comunidad beisbolera en el país".

Matos, quien se graduó en Ingeniería de Sistemas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, continuará enfocándose en los asuntos relacionados con el sistema de firmas amateur, además de asumir la supervisión administrativa de la oficina.

Trabajará en estrecha colaboración con Nelson Cruz, Asesor Especial de Operaciones de Béisbol, y Henry González, Director de Operaciones Internacionales, entre otros.