Las Estrellas Orientales anuncian la contratación del narrador Ernesto Kranwinkel

Las Estrellas contrataron al narrador Ernesto Kranwinkel para la transmisión de sus partidos como equipo dueño de la casa, en el Estadio Tetelo Vargas, en la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 15 de octubre próximo.

Kranwinkel regresa así al equipo para el cual realizó sus primeros trabajos como narrador en el béisbol profesional dominicano, y con los que empezó a destacarse por su especial estilo de narración, además de su grandes conocimientos de béisbol.

El creador de la célebre frase “brillan las Estrellas” estará en su tercera estada con el club, en su carrera de más de 30 años, en la cual ha transmitido partidos de béisbol de las Grandes Ligas y también para los Toros del Este; al mismo tiempo en el cual se ha desempeñado como narrador del baloncesto de la NBA, de los torneos superiores del Distrito Nacional, Santiago, la Liga Nacional de Baloncesto y competencias internacionales de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).

“Nos complace tener de regreso a Ernesto en nuestra Cadena Verde”, manifestó, por medio a un despacho de prensa del club, Luis Manuel Aguiló, vicepresidente de comunicaciones de las Estrellas.

“Sabemos de su gran calidad, la cual se unirá al talentoso grupo de comunicadores que han laborado en nuestra Cadena Verde en los últimos años”, añadió Aguiló.

Equipo de transmisión

En las transmisiones por televisión de las Estrellas laborarán junto a Kranwinkel los también narradores Osvaldo Rodríguez Suncar y Manuel Acevedo. Los comentaristas: Enrique –Tuto- Mota, Fernando Pérez Ubiera y Luis Morales (Luimo). Como locutor comercial laborará Luis Enrique Morales (Luis Enrique).

La supervisión general de la Cadena Verde, la cadena de las Estrellas, está a cargo Pável Aguiló.

En la campaña pasada, las Estrellas Orientales ganaron la serie regular con récord de 30-20, pero no pudieron acceder a la Serie Final.