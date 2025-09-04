Framber Valdez sobre pelotazo a su catcher: "fue sin querer y le pedí excusas"

El lanzamiento al pecho del receptor César Salazar, por parte del pitcher dominicano Framber Valdez, se ha convertido en un hecho al que se le han dado varias lecturas.

Hay versiones de fanáticos y periodistas, que aseguran que después de que Valdez se vio visiblemente enojado, ( luego de que el jardinero de los Yankees, Trent Grisham, le pegara un grand slam en la quinta entrada), el pitcher criollo le pegó una recta a 94 mph de forma intencional a Salazar.

Por otro lado, el agente del Valdez, Ulises Cabrera dijo el diario Houston Chronicle que "la idea de que intente lesionar intencionalmente a uno de sus compañeros es absurda. Es una completa falta de respeto por quién es como persona y quién es como jugador".

Pero Valdez ha salido en su propia defensa, asegurando que fue un pitcheo del que no pudo tener control, y que por lo tanto no hubo la más mínima intención de lastimar al que es el tercer receptor de su propio equipo.

"Para ese próximo pitcheo, mi mentalidad se marcó en sinker y, no mantuve mi moción, tiré el pitcheo y lo crucé sin querer. Después le pedí excusas cuando bajamos, porque sé que se mal interpretó. Pero no más de ahí, lo crucé sin querer, admito mi responsabilidad y eso fue lo que pasó", aseguró Valdez a la prensa que cubrió el partido del martes.

El oriundo de Sabana Grande de Palenque negó categóricamente que el lanzamiento haya sido intencional y que la confusión al lanzar la recta, creyendo que era sinker, fue que lo llevó a tirar lo que terminó siendo un pelotazo del que César Salazar no llegó a cubrirse.

La versión de Salazar

"Debido a la bulla que había en el estadio, yo presioné el botón equivocado en el pitchcom, y eso fue lo que pasó", indicó Sánchez tras concluido el juego que fue una derrota 7-1 ante los Mulos del Bronx.

"Valdez pidió perdón al final, él es grandioso, no hubo nada raro sobre esto, simplemente apreté el botón equivocado y yo estaba esperando otro pitcheo", dijo el de Hermosillo.