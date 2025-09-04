Freddy Peralta poncha a ocho pero sale sin decisión en derrota de los Cerveceros ante Filis

Freddy Peralta sigue como líder de victorias de la MLB, y está a cuatro triunfos de conseguir 20 en la temporada ( FUENTE EXTERNA )

La victoria número 17 de Freddy Peralta, tendrá que esperar una semana más.

A pesar de que lanzó cinco entradas y apenas permitir dos hits sin carreras, dando tres boletos y ponchando ocho, la ofensiva de Milwaukee no pudo superar el pitcheo de los Filis, y terminaron cayendo por dos carreras a cero.

La efectividad de Peralta bajó de 2.58 a 2.50, y con su récord de 16-5, y sus 176 ponches, presenta una muy buena candidatura para el premio Cy Young de la Liga Nacional.

La próxima salida de Peralta será el martes o miércoles de la semana que viene contra los Vigilantes de Texas.

No batearon

La ofensiva de Milwaukee fue literalmente adormecida durante nueve episodios por el staff de lanzadores de Filadelfia, que fue encabezado por el venezolano Ranger Suárez (11-6) que permitió seis hits en seis entradas en las que ponchó a cuatro con dos boletos, y se quedó con la victoria del partido.

Tras él David Robertson, Matt Strahm y el cerrador dominicano Jhoan Durán limitaron a los Cerveceros apenas a un hit, y en total solo pudieron conectar siete inatrapables en todo el juego.

En el caso de Durán, salvó su juego número 26 de la campaña.

Carreras al final

Los Filis pudieron fabricar sus vueltas a partir de la séptima entrada, cuando el campocorto Trea Turner encontró a su compañero Alec Bohm en tercera bases con dos outs. Turner pegó un sencillo hacia el jardín izquierdo, para traer al plato la primera vuelta del encuentro.

En el noveno episodio, el intermedista Bryson Stott pegó un doblete hacia el jardín derecho para permitir que Harrison Bader anotara la segunda vuelta del juego, la que terminó redondeando el marcador final del partido.

Por los Cerveceros, no hubo dominicanos en la ofensiva.

Por los Filis, Jhoan Durán lanzó 1.0 IP, 1 K.