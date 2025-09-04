Nasim Núñez pega sus primeros dos jonrones en MLB; Machado y Tatis Jr. la sacan en derrota de Padres

El dominicano Nasim Núñez pegó los primeros dos jonrones de su carrera en la MLB y este miércoles en la victoria de los Nacionales 10-5 sobre los Marlins. El primero fue en la parte baja del segundo, un cuadrangular solitario que puso el juego 4-0. Luego en la octava, Nuñez redondeó el 10-5 con un bambinazo de dos vueltas.

El quisqueyano Luis García Jr. produjo dos carreras y el colombiano Jorge Alfaro empujó una por los Nacionales.

Heriberto Hernández produjo dos carreras y su compatriota Agustín Ramírez tuvo una anotada, pero Eury Pérez permitió siete anotaciones en cuatro capítulos y perdió el juego con los Marlins.





CERVECEROS 6-3 FILIS

El colombiano José Quintana (11-5) permitió tres carreras en 6.1 entradas, en las que ponchó a seis rivales, e Isaac Collins pegó un cuadrangular de tres carreras para que los Cerveceros vencieran a los Filis.



Los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras anotaron una carrera cada uno por los Cerveceros.



El cubano Nick Castellanos anotó dos veces por los Filis.

RAYS 9-4 MARINEROS

El dominicano Junior Caminero anotó e impulsó dos anotaciones y el cubano Yandy Díaz se fue perfecto en cinco veces al bate y anotó una carrera para que los Rays vencieran a los Marineros.



Julio Rodríguez pegó un tablazo de tres carreras por los Marineros.

MEDIAS ROJAS 1-8 GUARDIANES

El venezolano Gabriel Arias pegó un jonrón de dos carreras y el dominicano José Ramírez sumó dos empujadas para que los Guardianes se impusieran a los Medias Rojas.



El venezolano Brayan Rocchio pisó el plato en una ocasión por los Guardianes.

BALTIMORE 7-5 SAN DIEGO

Manny Machado (22) y Fernando Tatis Jr. (19) se fueron para la calle pero no pudieron evitar la caída de los Padres. Tatis Jr. terminó de 5-1, 1 CE, 1 CA; Machado de 4-1, 1 CA, 2 CE; Ramón Laureano de 2-2, 1 CA, 2 BB. Por los Orioles, Samuel Basallo no vio acción.

ROJOS 9-13 AZULEJOS

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conectó un cuadrangular, con dos anotadas y dos remolcadas, y el mexicano Alejandro Kirk también despachó la pelota del parque para comandar el ataque de cinco vuelacercas desplegado por los Azulejos sobre los Rojos.

El dominicano Noelvi Marte remolcó tres carreras y el mexicano José Treviño produjo dos vueltas por los Rojos.

PIRATAS 3-0 DODGERS

Bryan Reynolds y Andrew McCutchen despacharon la pelota del parque para que los Piratas vencieran a los Dodgers.



El dominicano Dennis Santana lanzó una entrada en blanco, con dos ponches, para quedarse con el salvamento por los Piratas.



El japonés Shohei Ohtani pegó dos indiscutibles por los Dodgers.