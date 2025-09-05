Cerveceros se imponen a Piratas 5-2; Abner Uribe se llevó el salvamento

Cuando los Cerveceros de Milwaukee sacaron a Quinn Priester de la plantilla de Triple A de los Medias Rojas de Boston a principios de abril, fue por desesperación.

Milwaukee tenía seis lanzadores que llegaron a los entrenamientos de primavera como titulares en la lista de lesionados, y el veterano zurdo José Quintana, quien había firmado a mitad del campamento, no estaba del todo listo.

Alguien tenía que cubrir entradas, así que el gerente general Matt Arnold realizó un canje.

Eso le costó al prospecto número 7 de los Cerveceros de MLB Pipeline (el jardinero Yophery Rodríguez), la selección número 33 del próximo Draft y un jugador por definir que resultó ser un buen prospecto de pitcheo: el lanzador derecho John Holobetz, reporta Adam McCalvy, de MLB.com.

Cinco meses después, ese canje pinta muy bien. Los Cerveceros tienen el mejor récord de las Grandes Ligas y parece que no pueden perder cuando tienen a Priester en la lomita.

Volvieron a ganar el viernes 5-2 sobre los Piratas de Pittsburgh en el PNC Park, un encuentro que el relevista dominicano, Abner Uribe se anotó su quinto salvamento luego de tirar un noveno perfecto.

Un sencillo de dos carreras de Jake Bauers en la sexta entrada rompió una racha de 22 turnos al bate sin hits con corredores en posición de anotar para los bateadores de los Cerveceros, que se remontaba a la victoria del miércoles sobre los Filis.

Priester lanzó las siete entradas de calidad que su equipo necesitaba desesperadamente ahora que el bullpen es el área más afectada por las lesiones.

Los Cerveceros han ganado cada una de las últimas 17 veces que Priester ha tocado la lona y tiene un récord de 11-0 en esos juegos, abarcando 14 aperturas y tres salidas de relevo con gran cantidad de carreras tras un abridor desde el 30 de mayo.

Para Priester, eso es un buen récord para la franquicia. Chris Bosio y Cal Eldred, quienes ganaron 10 decisiones consecutivas cada uno durante la temporada de los Cerveceros de 1992, compartían la antigua marca.

"No estoy seguro de si salvó nuestra temporada o no", dijo el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy. "Pero sin duda ha sido clave para nuestro éxito".

Los Cerveceros, que se mantuvieron 5.5 juegos por delante de los Cachorros en la División Central de la Liga Nacional con 20 juegos por jugar, no han perdido un partido que Priester haya lanzado desde el 24 de mayo aquí en el PNC Park contra los Piratas.

Pittsburgh fue el equipo que lo seleccionó en la posición 18 del draft de 2019.

Priester llegó a las Grandes Ligas en 2023, pero tuvo una efectividad de 6.46 en 20 juegos (14 aperturas) con Pittsburgh y fue enviado a Boston en la fecha límite de canjes de 2024.

Fue transferido por el infielder Nick Yorke, a quien Priester retiró tres veces el viernes, incluyendo en la séptima entrada con una jugada memorable del tercera base Caleb Durbin por la línea de foul.

Por los Cerveceros, Uribe salvó el partido, su quinto de la campaña. Por los Piratas, Oneil Cruz de 4-2, con una empujada (55) y una base robada (37).