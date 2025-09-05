Cristopher Sánchez lanzó con autoridad y los Filis dominaron 9-3 a los Marlins

El dominicano Cristopher Sánchez volvió a mostrar su consistencia en el montículo y guió este viernes a los Filis de Filadelfia a una victoria 9-3 sobre los Marlins de Miami, en un partido donde la ofensiva respaldó de manera contundente al zurdo.

Sánchez (12-5) trabajó con efectividad, logrando su triunfo número 12 de la campaña y dejando su efectividad en 2.60, una de las mejores de la Liga Nacional. El quisqueyano limitó a la alineación rival, marcando el tono desde temprano y dándole a su equipo la plataforma para construir la ventaja.

El jardinero izquierdo Brandon Marsh, el jardinero central Harrison Bader y el jardinero derecho Max Kepler, bateando 5-6-7, causaron daño con el jonrón.

El palo de Kepler se fue, según las proyecciones de Statcast, 410 pies al jardín derecho-central en la segunda entrada, mientras que Marsh y Bader conectaron jonrones consecutivos en la cuarta.

Fue la séptima vez que Filadelfia conectó jonrones consecutivos esta temporada, la última vez fue el 15 de agosto. También fue la primera vez desde la segunda mitad de una doble cartelera el 1 de octubre de 2022 que los tres jardineros titulares de los Filis conectaron jonrones en el mismo juego.

La artillería de los Filis respondió con fuerza. En la primera entrada, Bryce Harper remolcó la primera carrera del juego, y desde ahí el ataque no se detuvo.

Kepler abrió la fiesta de cuadrangulares con su bambinazo en el segundo episodio, seguido por Marsh y Bader, que también sacudieron vuelacercas en el cuarto capítulo.

En el séptimo, Bryson Stott sentenció el partido con un jonrón de tres carreras hacia el jardín derecho central, ampliando la ventaja a 9-1. Los Marlins solo pudieron reaccionar con un doble productor de Javier Sanoja en el tercer inning y un cuadrangular de Brian Navarreto en el octavo, pero ya era demasiado tarde.

Valente Bellozo (1-4) cargó con la derrota tras ser castigado por la ofensiva de Filadelfia y ver elevada su efectividad a 3.99.

Por los Filis, Sánchez lanzó siete entradas completas de seis hits, una carrera limpia, un boleto y cinco ponches. Por los Marlins, Otto López de 3-1. Agustín Ramírez de 3-0. George Soriano lanzó una entrada completa de tres hits, cuatro carreras, todas limpias, dos boletos, un ponche y un vuelacercas permitido a Stott.