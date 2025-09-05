Estrellas Orientales traerán de nuevo al nicaragüense Ismael Munguía

Ismael Munguía conecta un indiscutible en uno de sus partidos en Lidom en el estadio Quisqueya.

Las Estrellas contrataron como uno de sus jugadores importados para la próxima temporada al jardinero nicaragüense Ismael Munguía, quien estará por segunda campaña seguida con el club.

La contratación de Munguía la informó el vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, Ángel Ovalles, quien explicó que con Munguía su equipo tiene garantía de un buen jardinero defensivo, y un jugador ofensivo capaz de batear para buen promedio, embasarse con buena frecuencia y proporcionarle velocidad en las bases.

"Munguía será nuevamente un hombre que contribuirá mucho en la parte alta de la alineación de nuestro equipo", apuntó Ovalles.

En su primera temporada (2024-2025) con las Estrellas, Munguía fue segundo en bases robadas (13) del club, pese a que su actuación se vio interrumpida en el último tramo de la Serie Regular (en diciembre).

La razón fue que tuvo que salir del país para atender asuntos personales, lo cual lo limitó a actuar en 34 de los 55 juegos de esa etapa del torneo.

Con todo y ello, Munguía fue cuarto en carreras anotadas (18) y quinto en carreras empujadas (15) de las Estrellas. También fue tercero en hits (35) y segundo en promedio de embasarse (.374).

Su promedio de bateo (.289) fue el segundo mejor entre los jugadores titulares del club, no nominales.

"Él (Munguía) será nuevamente una pieza importante en el engranaje de nuestro equipo, tal y como ocurrió la temporada pasada", vaticinó Ovalles.

Las Estrellas lideraron la Serie Regular del campeonato 2024-2025, con récord de 30-20 (.600).

Antecedentes y expectativas

Antes de jugar con las Estrellas, Munguía dividió su tiempo entre AAA y AA, jugando 50 partidos en AAA, donde bateó para .250 con un porcentaje de embasarse de .368.

En 43 encuentros en AA, su promedio fue de .317 y se embasó con un notable .404, mostrando su habilidad para producir en ambos niveles.

El equipo desde el año pasado destacaba la versatilidad de Munguía, a quien veían como un pelotero que podría desempeñarse en los tres jardines.