Mets se imponen a los Rojos y se alejan en la lucha por el comodín de la Nacional

Hubo un breve momento a mediados del mes pasado en el que los Rojos de Cincinnati parecían una amenaza creíble —quizás la única amenaza creíble restante— para las posibilidades de los Mets de Nueva York de obtener el comodín de la Liga Nacional.

Los Mets volaron a Cincinnati esta semana con el objetivo de eliminar esa amenaza por completo.

Para ser justos, para cuando jugaron en Northern Kentucky a principios de esta semana, los Mets ya habían marginado a los Rojos a pesar de su irregularidad en general.

Su victoria por 5-4 en el Great American Ball Park el viernes por la noche fue solo el broche de oro, aumentando la ventaja de Nueva York sobre Cincinnati a seis juegos con 21 por jugar para ambos equipos, escribe Anthony DiComo, de MLB.com. Se enfrentarán dos veces más el sábado y el domingo.

En el partido, Juan Soto bateó par de indiscutibles y llegó a las 92 carreras remolcadas, a falta de ocho para llegar a las 100 remolcadas.

En este momento, los Gigantes (4 1/2 juegos detrás) representan una mayor amenaza para los Mets que los Rojos. Pero San Francisco vendió piezas en la fecha límite, incluyendo al relevista Tyler Rogers, quien registró tres outs clave el viernes como parte de una actuación estelar del bullpen neoyorquino.

Después de que David Peterson permitiera cuatro carreras en cinco entradas y un tercio, Ryne Stanek, Brooks Raley, Rogers y Edwin Díaz se combinaron para los últimos 11 outs sin mayor problema hasta la novena, cuando Díaz escapó a un atasco con bases llenas y sin outs para anotarse el salvamento.

Mark Vientos lideró la ofensiva con un sencillo productor y un jonrón solitario, pero la alineación se quedó en silencio tras anotar cinco carreras contra el abridor de los Rojos, Andrew Abbott. Esas cinco carreras fueron todo lo que los Mets necesitaron.

Por los Mets, Juan Soto de 4-2, su doble 17, una anotada y una impulsada. Starling Marte de 4-1, una remolcada. Por los Rojos, Noelvi Marte de 4-0, una remolcada. Elly de la Cruz de 5-1, Miguel Andújar de 3-1 y Santiago Espinal entró de corredor emergente sin turno oficial.