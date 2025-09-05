Panamericano Pre Mundial Sub-15 de Béisbol inicia este sábado en RD

Finalmente, el jueves el evento concluirá con el enfrentamiento entre República Dominicana contra Puerto Rico en la tarde. ( FUENTE EXTERNA )

Este sábado inicia en la República Dominicana el torneo Panamericano Pre Mundial Sub-15 de Béisbol, una competencia internacional que reunirá a jóvenes promesas del béisbol en busca de un cupo para el Mundial Sub-15.

El certamen, que se extenderá hasta el jueves 11 de septiembre, tendrá como sede el moderno complejo deportivo IPL Academy, en Santo Domingo Este, y contará con la participación de las selecciones nacionales de Cuba, Puerto Rico, Aruba y República Dominicana como país anfitrión.

Organizado por la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE) y la WBSC Américas Béisbol, con el respaldo de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE), el torneo se disputará bajo el formato de todos contra todos, asegurando enfrentamientos de alta competitividad.

Además de representar una vitrina para el talento emergente del béisbol continental, el torneo refuerza la posición de la República Dominicana como uno de los principales referentes en el desarrollo y promoción del béisbol juvenil a nivel internacional.

Partido inaugural

El partido inaugural será entre Puerto Rico y Aruba, mientras que en la tarde, a la 1:00, la selección de República Dominicana debutará frente a Cuba.

La justa deportiva seguirá el domingo cuando Cuba se medirá a Puerto Rico, y en la tarde, el combinado dominicano enfrentará an Aruba.

El lunes la fanaticada podrá disfrutar del partido entre Cuba y Aruba, seguido por un clásico caribeño en horas de la tarde, cuando Puerto Rico se enfrente a la República Dominicana.

La acción se mantendrá el martes con una doble tanda, abriendo con el choque entre Aruba y Puerto Rico en la mañana y cerrando en la tarde con el partido entre Cuba y República Dominicana.

El miércoles se revivirán intensos duelos regionales cuando Puerto Rico se mida nuevamente a Cuba a primera hora y el equipo dominicano compita con Aruba en la tarde.

Finalmente, el jueves el evento concluirá con el enfrentamiento entre Cuba y Aruba en la mañana y República Dominicana contra Puerto Rico en la tarde.

Calendario de partidos

Sábado 6

10:00 a. m. — Puerto Rico vs. Aruba

1:00 p. m. — República Dominicana vs. Cuba

Domingo 7

10:00 a. m. — Cuba vs. Puerto Rico

1:00 p. m. — República Dominicana vs. Aruba

Lunes 8

10:00 a. m. — Cuba vs. Aruba

1:00 p. m. — República Dominicana vs. Puerto Rico

Martes 9

10:00 a. m. — Aruba vs. Puerto Rico

1:00 p. m. — Cuba vs. República Dominicana

Miércoles 10

10:00 a. m. — Puerto Rico vs. Cuba

1:00 p. m. — República Dominicana vs. Aruba

Jueves 11

10:00 a. m. — Cuba vs. Aruba

1:00 p. m. — República Dominicana vs. Puerto Rico

Una plataforma para las futuras estrellas

"El Panamericano Sub-15 es una gran oportunidad para ver en acción a las futuras estrellas del béisbol. Invitamos a la fanaticada a disfrutar del torneo y a respaldar a nuestra selección nacional", expresó Juan Núñez, presidente de FEDOBE.

Transmisión en vivo y cobertura completa

Los partidos serán transmitidos en vivo gracias a la cobertura exclusiva del Grupo de Medios Panorama, a través de VTV Canal 32, Panorama 96.9 FM y la plataforma digital www.panorama.com.do, además de sus redes sociales.