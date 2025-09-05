Rays se imponen a los Guardianes y consiguen su séptima victoria consecutiva

Ryan Pepiot abrió el primer partido de la serie de los Rays de Tampa Bay contra los Guardianes el jueves con 13 rectas consecutivas, incluyendo 11 que finalmente retiraron al primer bateador Steven Kwan con un elevado al jardín central.

Pepiot no dejó de calentar toda la noche, incluso mientras luchaba contra la humedad en una tarde bochornosa en el George M. Steinbrenner Field.

Pepiot ponchó a seis bateadores en cinco entradas sin hits, extendiendo su racha sin carreras a 15 entradas, y los Rays lograron una victoria aplastante de 4-2, su séptima victoria consecutiva.

En el noveno, José Ramírez disparó un jonrón para las únicas dos carreras de los Guardianes.

Esta es la racha ganadora más larga de los Rays desde la racha de siete juegos del 3 al 9 de junio de 2023, y llega en un momento oportuno en la carrera por el comodín de la Liga Americana.

Estaban 7 juegos y medio detrás de los Mariners por el tercer y último puesto cuando comenzó la racha, pero ahora están a solo dos juegos de Seattle, lo más cerca que han estado de un puesto en los playoffs desde el 26 de julio.

Están, como dijo Pepiot, "haciendo las cosas interesantes".

"Hemos estado jugando un buen béisbol de equipo", añadió, según publica MLB.com. "Hemos lanzado bien, hemos defendido bien y los chicos han estado bateando increíblemente bien".

Pepiot dio dos bases por bolas y golpeó a otro, pero terminó su tercera apertura consecutiva sin permitir carreras en cinco entradas con otras estadísticas notables, como las cuatro camisetas, dos pantalones de uniforme y dos pares de botines que sudó en el montículo, además de al menos una visita al montículo en la que el entrenador de lanzadores Kyle Snyder le entregó una toalla a Pepiot para que se secara.

Y, por supuesto, sin hits. Los Guardianes no conectaron su primer hit en la apertura de la serie hasta la sexta entrada, cuando José Ramírez conectó un sencillo con dos outs al jardín derecho ante el relevista Bryan Baker.

Por los Rays, Junior Caminero de 4-1, una anotada. Edwin Uceta lanzó una entrada completa de dos ponches. Por los Guardianes, José Ramírez de 4-2, su jonrón 27, una anotada y una impulsada.