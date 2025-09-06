Apareció, en la misma habitación, el millón de pesos que Wander Franco denunció que le robaron

Wander Franco junto al abogado Teoodocio Jáquez durante una audiencia del caso donde fue encontrado culpable de violación de menor. ( DL/ANEUDY TAVÁREZ )

El millón de pesos que Wander Franco denunció en redes sociales que le fue sustraído de un complejo turístico en el que se hospeda en la provincia Puerto Plata apareció y en el mismo lugar. Nunca hubo tal robo, todo se habría tratado de una confusión.

Así lo informó el abogado del pelotero, Teoodocio Jáquez, quien aclaró que, al parecer se trató de una confusión por lo que pidió disculpas tanto al hotel como a la Policía Nacional por la denuncia pública que hizo el pelotero.

Jáquez explicó en un video que el infielder le llamó para explicarle que le habían robado la mitad de dos millones que tenía en una villa del Hotel Hispaniola Beach, en Sosúa.

Cuando el profesional del derecho hizo presencia en la habitación comenzó a buscar y asegura que apareció el dinero, por lo que pidió excusa a la administración del negocio por el incidente. Informó que acudió a un destacamento policial para notificar de que la situación se había resuelto.

La denuncia

El jugador de 24 años había hecho una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram donde denunciaba que había sido objeto del robo. Allí explicó que dejó dos millones de pesos, pero que al regresar de entrenar solo encontró la mitad.

El hotel respondió en una publicación de Diario Libre sobre la denuncia del jugador que no había sido notificado y que se tomaba muy en serio la seguridad de sus huéspedes.

Jáquez explicó que Franco rentó una villa en el complejo turístico por seis o siete meses dentro de su programa de entrenamiento y que decidió mantener ese efectivo para evitar visitas frecuentes a los bancos a realizar retiros.

Franco fue condenado en junio pasado a dos años de prisión suspendida al ser encontrado culpable por la Fiscalía de Puerto Plata de violación sexual a una menor de edad. Un caso que lo ha mantenido fuera de las Grandes Ligas desde que se hizo público la apertura de la investigación, en septiembre de 2023.

Franco, quien no ha terminado con su paso por los tribunales dominicanos, se encuentra en medio de un proceso de apelación en contra de una sentencia judicial que lo condenó a dos años de prisión suspendida en Puerto Plata, por el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.

El banilejo espera por la decisión que tomará la Major League Baseball para conocer su futuro dentro de la liga.