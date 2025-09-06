República Dominicana derrota a Cuba en dramático partido del premundial sub-15

La novena dominicana mantuvo su invicto en el torneo internacional. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana derrota a Cuba 9-8 en un partido electrizante que terminó con un balk (movimiento ilegal del lanzador) en el séptimo episodio y quedan en el terreno los cubanos con la derrota.

Este fue el segundo partido de la primera fecha del Premundial U15 de Béisbol que se celebra en el Complejo IPL en Santo Domingo Este, y que reparte un cupo directo al Mundial U15 del 2026.

En el primer episodio Cuba inició la zafra de carreras atacando al abridor dominicano Raylin Cabrera, comenzó todo con bases por bolas a Miguel Chirino, luego Damián Díaz bateó por las paradas cortas y en intento de doble matanza el paracorto dominicano Ransiel Herrera realiza lance desviado a la inicial luego de pisar la segunda base logrando sólo un out; es enviado a la intermedia el bateador Díaz que avanza a la antesala luego de un sencillo a la intermedia de Cristian Aguilera quien superó el disparo del camarero Robinson Canó Jr. y llegó a la inicial a salvo.

Ya con este escenario de un out y corredores en las esquinas, el cuarto bate de Cuba, Johan Acosta se rueda por la tercera base y cae por la vía 5-3, pero entra en carrera desde la antesala Damian Díaz y el juego está 1 a 0 a favor de los cubanos.

Con dos outs, Cristian Gonzales batea elevadito corto al jardín central y el defensor Miguel Grullón no puede lograr la atrapada a pesar del esfuerzo deslizándose tras la bola, fue un sencillo remolcador de Aguilera.

Siguen los dos outs en la parte alta de la primera entrada y es el turno de José Muñiz, quien logra conectar elevado cerca de la línea del jardín derecho que se va hacia atrás, hasta el fondo, y se convierte en un triple productor de Gonzales para la tercera vuelta del partido.

Así se mantuvo el partido a favor de Cuba 3-0, el lanzador dominicano Cabrera trabajó en tres entradas completas y fue relevado por Elbin Díaz quien sacó el cero en el cuarto episodio.

Cerrando la cuarta entrada la República Dominicana vuelve a atacar y logra colocar en base sus primeros dos bateadores Joy Ramírez y Hiddekel Jhonson. Josue Collado, receptor dominicano, agotaba su segundo turno cuando llegó un lanzamiento desviado del pitcher de Cuba Carlos Sarduy avanzando los corredores, finalmente recibió boleto gratis y las bases se llenan por segunda ocasión en el partido.

El dirigente cubano sustituye su abridor y a la lomita llega Lekian Acosta para enfrentar a Robinson Canó Jr, quien lo recibe con sencillo a las praderas centrales remolcador de dos vueltas y el partido se cierra, 3-2 sigue Cuba al frente.

Carlos Marrero liga hit al cuadro interior y las bases vuelven a estar llenas; Ransiel Herrera batea por el centro del terreno y con una jugada defensiva de película logran el segundo out de la entrada, pero en la jugada anota desde la antesala Jhonson y se empata el juego a tres.

Reymond Minaya con corredores en primera y tercera busca enmendar sus dos ponches anteriores y consigue sencillo remolcador de dos y se va arriba Dominicana 5-3.

Entra a lanzar Yanier Moya y Anser Prensa se rueda por las paradas cortas para una doble matanza por la vía 5-4-3 y termina el cuarto capítulo.

Cuba en la parte alta de la quinta, logra una vuelta con triple de Cristian Gonzales remolcando a Cristian Aguilera y luego José Muñiz vuelve a batear triple, su segundo del juego, remolca a Gonzales y el juego se empata a 5 vueltas.

Con un pitcheo que no puede manejar el receptor dominicano, Cuba logra la sexta carrera del juego y se van delante en las piernas de Muñiz.

Entra a lanzar Ángel Peralta y con un viraje a la intermedia manda la bola al jardín central y los corredores cubanos avanzan a segunda y tercera. Cristopher García recibe pelotazo y se llenas las bases, aun con dos outs. Llega el turno del primer bateador cubano de la alineación, Miguel Chirino, y falla con línea soberbia por la primera base y terminan las angustias dominicanas.

Cerrando el quinto episodio, Miguel Grullón entra en carrera luego de indiscutible del bate del inicialista dominicano Hiddekel Jhonson y se volvió a empatar el juego, 6 a 6.

Carlos Marrero se embasa por error del inicialista cubano y luego Ransiael Herrera consigue imparable que envía a la antesala a Marrero con un out y Dominicana ataca en el cierre del sexto episodio, pero se queda corta dejando las bases llenas.

En el séptimo, Cuba liga dos rayitas aprovechando el descontrol de los lanzadores dominicanos, Miguel Grullón entró en relevo y fue quien permitió el desempate. El sufrimiento dominicano terminó con ponche de Grullón a Damian Díaz.

Marlon Rubalcaba inicia lanzando la séptima por los cubanos tratando de mantener la ventaja, pero da boleto a Miguel Grullón y a Joy Ramírez, cambio de lanzador y entra Pedro Castillo al box y lo recibe Hiddekel Johnson con triple producto de dos vueltas y el juego otra vez está igualado a ocho carreras.

Marcos Díaz agota turno al bate y el árbitro de la inicial decreta bulk al pitcher cubano Castillo y se decreta la victoria de los dominicanos 9 por 8.

Este encuentro, como todos los programados durante las seis fechas del evento, se transmiten por VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, www.Panorama.com.do y todas las plataformas de redes sociales del Grupo de Medios Panorama.