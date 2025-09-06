Julio Rodríguez disparó dos jonrones y llegó a los 30 por segunda vez

Julio Rodríguez es el cuarto dominicano que llega al umbral de los 30 jonrones en 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Julio Rodríguez brilló con fuerza en la victoria por 10-2 de los Mariners de Seattle sobre los Braves en el Truist Park. En el mismo estadio donde se habría celebrado su tercer Juego de Estrellas —evento al que renunció para priorizar un "reajuste mental y físico muy necesario"—, Rodríguez demostró que su elección para el Clásico de Mitad de Temporada estaba más que justificada.

En las siete semanas transcurridas desde aquel receso, el jardinero central de los Mariners ha elevado notablemente su nivel, y este sábado firmó una actuación espectacular con dos jonrones descomunales, una atrapada defensiva impresionante y un total de tres hits en la noche.

Rodríguez abrió el marcador con un jonrón de 128 metros por el jardín izquierdo en la primera entrada frente a Hurston Waldrep.

Luego, cuando el partido estaba empatado 2-2 en la séptima entrada, conectó otro cuadrangular, esta vez de 134 metros, que aterrizó en la cascada del jardín central y desató una ofensiva de siete carreras que rompió con la mala racha de Seattle.

Con estos batazos, Rodríguez llegó a los 30 cuadrangulares en la temporada, igualando la cifra que alcanzó en 2022. Además, se convirtió en apenas el noveno jugador en la historia de los Mariners con múltiples campañas de 30 jonrones, y junto a Cal Raleigh, son los únicos en lograrlo más de una vez dentro de sus primeras cuatro temporadas en la franquicia.

El 52 de Raleigh

Raleigh, por su parte, cerró la noche con un cuadrangular de 418 pies en la novena entrada, su número 52 en la temporada y el 42.º como receptor, igualando a Javy López (2003) como el receptor con más cuadrangulares en una sola campaña.

Así, mientras los Mariners cortan una racha de cuatro derrotas consecutivas en su gira por tres ciudades, Rodríguez reafirma su condición de estrella en ascenso, y Juan Soto continúa consolidando una temporada de élite, aun en medio de una difícil campaña para los Mets.