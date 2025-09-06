Juan Soto se robó su base 29 y se coloca a las puertas de lograr el 30-30

Juan Soto sería el noveno dominicano que logra el 30-30. ( FUENTE EXTERNA )

Juan Soto se robó su base número 29 de la temporada durante el partido del sábado por la noche, colocándose a las puertas de su primera campaña con al menos 30 estafas y más de 30 cuadrangulares, una hazaña notable incluso a pesar de la derrota de los Mets ante los Rojos de Cincinnati por 6-3.

Sal Stewart conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas, Brady Singer amplió su racha de victorias a cuatro, y los Rojos de Cincinnati vencieron a los Mets de Nueva York.

Soto se fue de 4-2 y elevó su promedio de bateo a .263. Por los Rojos, Elly de la Cruz y Noelvi Marte se fueron de 4-0, cada uno.

Matt McLain y Austin Hays también pegaron jonrones por los Rojos, que pusieron fin a una racha de tres derrotas consecutivas. Aun con la victoria, Cincinnati (71-71) se mantiene a cinco juegos del último cupo de comodín de la Liga Nacional.

Jared Young conectó un cuadrangular por los Mets y Francisco Lindor añadió tres imparables.

TJ Friedl, de Cincinnati, impulsó una carrera con un sencillo con las bases llenas en la séptima entrada, extendiendo su racha de juegos embasándose a un máximo personal de 16 partidos.

Singer (13-9) lanzó seis entradas y permitió una carrera con cuatro imparables.

Con Spencer Steer en primera base, Stewart conectó una recta del abridor de los Mets, Jonah Tong, que desapareció por el jardín central, poniendo a los Rojos arriba 2-0 en la segunda entrada.

Stewart fue ascendido desde Triple-A el lunes con la expansión de los rosters. El infielder de 21 años disputaba su cuarto juego en las mayores y tuvo su primera titularidad en la antesala.

Tong (1-1), quien realizaba su segunda apertura en las Grandes Ligas, permitió tres hits y cuatro carreras, todas por la vía del cuadrangular.

Francona no dirigió

El coach de banca Freddie Benavides dirigió a los Rojos, ya que Terry Francona se encontraba enfermo con síntomas gripales que han afectado a varios miembros del equipo.