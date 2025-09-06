Wander Franco pudo haber cavado su tumba como bigleaguer en Puerto Plata tras la relación que sostuvo con una menor de edad que lo tiene fuera del béisbol, pero el banilejo mantiene un apego con la Novia del Atlántico.

Apenas días de haber subido un video en las redes donde daba señales de que sigue entrenando, el infielder ha vuelto a acudir a Instagram para denunciar que le sustrajeron un millón de pesos del hotel donde se hospeda, en el municipio Sosúa.

Sin embargo, el hotel en cuestión comentó en una publicación en las redes sociales de Diario Libre que no ha recibido reporte alguno.

"Nos tomamos muy en serio la seguridad y la reputación de nuestra comunidad. Hasta ahora (10:45 am), no hemos recibido ninguna queja, visita a la oficina ni reporte policial", respondió el hotel este sábado.

Prosiguieron diciendo que "las declaraciones públicas sin hechos confirmados pueden inducir a error al público y pueden tener consecuencias".

"Invitamos a todos a confiar únicamente en información verificada y estamos preparados para cooperar con las autoridades si es necesario", dice el comentario del hotel.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/06/whatsapp-image-2025-09-06-at-112200-am-6c8b90e9.jpeg Vista del comentario del hotel Hispaniola Beach a la publicación de Diario Libre sobre la denuncia de Wander Franco. (DIARIO LIBRE)

En una transmisión en vivo por la referida red social, Franco, con tono de impotencia, asegura que dejó dos millones de pesos en su habitación, pero que, a su llegada, solo encontró la mitad del dinero.

El jugador, quien en junio fuera condenado a dos años de prisión suspendida por la Fiscalía de Puerto Plata al ser encontrado culpable por el delito de sostener relaciones sexuales con una menor de edad, explica en el video que se ha concentrado en Puerto Plata para entrenar, aprovechando la arena de las playas.

Franco pide apoyo a la Policía Nacional para que dé con los responsables.

Ya en el pasado, el jugador que se encuentra en lista restringida por los Rays, fue objeto de otros robos, en los Estados Unidos.

Otro caso

En julio de 2022, un presunto ladrón en serie robó más de $650,000 en joyas del SUV del campocorto de los Rays cuando estaba en una asignación de rehabilitación en junio, según los registros policiales y judiciales obtenidos por ESPN.

Según un informe de arresto, Kahlil Eugene Mathis, de 24 años, usó una llave inglesa para irrumpir en el Rolls-Royce Cullinan de Franco en el estacionamiento de un hotel de Jacksonville, Florida, a las 3 a.m. del 22 de junio y tomó una caja fuerte que contenía siete piezas de joyería.

Mathis vendió algunas de las joyas y la policía lo identificó a través de una licencia de conducir de Arizona y la huella digital que dio en una casa de empeño antes de arrestarlo el 4 de julio, según el informe.

Franco, quien no ha terminado con su paso por los tribunales dominicanos, se encuentra en medio de un proceso de apelación en contra de una sentencia judicial que lo condenó a dos años de prisión suspendida en Puerto Plata, por el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.