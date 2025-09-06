Tercer episodio de la novela. Wander Franco ratificó que no ha encontrado un millón de pesos en efectivo que tenía en la habitación de un hotel donde se hospeda en Sosúa, Puerto Plata, a la vez que desautorizó a quien fuera uno de sus abogados durante el proceso judicial donde fue encontrado culpable de violar a una menor.

Franco subió un video de apenas 22 segundos a su cuenta de Instagram donde niega que se haya encontrado el dinero que la noche del viernes informó a través de la misma plataforma no había encontrado tras regresar luego de entrenarse.

"Voy a hacer este video y que quede esta declaración fija y clara. Esa declaración que (Teodosio) Jáquez está diciendo, mi exabogado, es absolutamente falsa. No se han podido comunicar conmigo, no me han devuelto el dinero. Todo eso es falso, mi gente, y ¡ojo! Ya él no es mi abogado, hace días ya lo hubiese despachado, ¡ojo con eso!", dice Franco, desde una habitación.

El banilejo, que cumple una condena suspendida por dos años, informó el viernes que había dejado dos millones de pesos en efectivo en el Hotel Hispaniola Beach, localizado en Sosúa, Puerto Plata, pero que al regresar solo encontró la mitad.

Una información a la que la administración del hotel respondió con un comunicado sobre la publicación de Diario Libre en las redes donde indicó que no se le había informado y que se tomaba muy en serio la seguridad del recinto.

Diario Libre trató de comunicarse con el hotel, pero fue imposible, así como recibir respuesta inmediata de mensajes de texto dejados en los canales de la empresa.

Luego, este sábado, Jáquez emitió unas declaraciones donde explicó que el incidente había sido resuelto. Indicó que él se apersonó el viernes al hotel y una vez en la villa que Franco tiene alquilada por varios meses comenzaron a buscar y encontraron el dinero.

El letrado dijo que Franco, de 24 años, se encuentra en Puerto Plata entrenándose y que decidió disponer de ese efectivo en su poder para evitar visitar con frecuencia las sucursales bancarias y así evitar la exposición al público.

Cumple condena

Franco fue condenado en junio pasado a dos años de prisión suspendida al ser encontrado culpable por la Fiscalía de Puerto Plata de violación sexual a una menor de edad. Un caso que lo ha mantenido fuera de las Grandes Ligas desde que se hizo público la apertura de la investigación, en septiembre de 2023.

Franco, quien no ha terminado con su paso por los tribunales dominicanos, se encuentra en medio de un proceso de apelación en contra de una sentencia judicial que lo condenó a dos años de prisión suspendida en Puerto Plata, por el delito de abuso sexual en contra de una menor de edad.

El banilejo espera por la decisión que tomará la Major League Baseball para conocer su futuro dentro de la liga.