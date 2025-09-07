Puerto Rico mantiene invicto al derrotar a Cuba en el clasificatorio de béisbol U15

Vista del partido entre cubanos y boricuas. ( FUENTE EXTERNA )

En la continuación del torneo Premundial de béisbol U15 que se celebra en el Complejo IPL en Santo Domingo Este, República Dominicana, en el primer juego de la segunda fecha, el combinado de Puerto Rico derrotó a Cuba 8 por 2 y con esta Victoria mantiene el invicto y mejora su marca a 2-0, mientras Cuba tiene 0-2.

Los boricuas comenzaron a atacar a los lanzadores cubanos en el mismo segundo episodio cuando Julián Estrada anotó fruto de dos movimientos inválidos del lanzador cubano Pedro Castillo.

Luego Guillermo Negrón avanzó hasta el plato con elevado de sacrificio de Adriel Cartagena al jardín derecho y Alex Ríos anotó luego de conectar de hit al jardín derecho, siendo remolcado por Rodrigo Ramos que logró imparable por la misma vía.

En el tercer episodio siguió el ataque boricua con cuadrangular de Alan Colón dentro del parque para colocar el partido cuatro carreras por cero.

En ningún momento la ofensiva cubana fue factor en el partido y a pesar de que anotaron una carrera en el tercer episodio y otra en el quinto, nunca amenazaron la ventaja de Puerto Rico que en el sexto episodio le puso la tapa al pomo anotando dos vueltas más.

Puerto Rico recibió cinco bases por bolas y solamente se ponchó en dos ocasiones.

El control de los lanzadores de Puerto Rico fue primordial para lograr la victoria al conceder sólo dos boletos gratis y ponchar a cuatro.

El lanzador ganador fue Kedrian Castro de Puerto Rico y el perdedor Pedro Castillo de Cuba.

Cobertura de los partidos

Todos los encuentros de este evento clasificatorio en el que se determinarán plazas para el mundial de esa categoría para el año 2026, se transmiten de manera ininterrumpida por VTV Canal 32, Panorama FM 96.9, www.panorama.com.do y todas las plataformas de redes sociales del Grupo de Medios Panorama.