Luis Castillo gana; Jorge Polanco y Julio Rodríguez lideran paliza de Marineros 18-2 a Bravos

El dominicano Luis Castillo volvió a mostrar su calidad desde el montículo y Jorge Polanco junto a Julio Rodríguez castigaron con el madero para comandar la impresionante victoria este domingo de los Marineros de Seattle 18-2 sobre los Bravos de Atlanta.

Castillo (9-8) se apuntó la victoria tras una sólida apertura que le permitió al conjunto abrir el camino hacia la paliza. Joey Wentz (5-6) cargó con la derrota por Atlanta.

En la ofensiva, Polanco se lució con un jonrón y tres carreras remolcadas, mientras que Rodríguez sumó otras tres producidas gracias a dos dobles, confirmando su peso como figura en el corazón del lineup.

Seattle comenzó a marcar diferencias desde temprano y sentenció el duelo con un rally demoledor en el tercer episodio en el que marcaron ocho carreras.

Julio Rodríguez abrió la fiesta con un doble que limpió las bases, Polanco la siguió con cuadrangular de dos carreras y Josh Naylor añadió otro bambinazo para colocar la pizarra 7-0.

Randy Arozarena y Mitch Garver también respondieron con batazos oportunos, antes de que Polanco añadiera un elevado de sacrificio en el cuarto inning que amplió la ventaja a 10-0. Eugenio Suárez disparó dos jonrones, incluyendo uno de tres vueltas en la novena entrada.

En el noveno, el dominicano Rolddy Muñoz sintió la calidad del swing de Cal Raleigh, quien conectó su jonrón 53 de la temporada.

Atlanta apenas pudo responder con solitario cuadrangular de Jurickson Profar en el cuarto inning y un elevado de sacrificio de Michael Harris II en la novena.

Con la victoria, los Marineros confirmaron su buen momento ofensivo, apoyados en la consistencia de Castillo y el poder dominicano de Polanco y Rodríguez, quienes brillaron en una jornada que exhibió todo el potencial caribeño en Grandes Ligas.

Por los Marineros, Polanco de 3-1, su jonrón 24, con una anotada y tres empujadas (66). Rodríguez de 4-2, dos dobles y llegó a 26, dos anotadas, tres impulsadas y llegó a 89. Víctor Robles de 5-2, dos anotadas. Castillo tiró seis completas de cuatro hits, una carrera, que fue limpia y seis ponches.

Por los Bravos, Marcell Ozuna de 3-0. Rolddy Muñoz tiró una entrada y un tercio de cuatro hits, cinco carreras permitidas, todas limpias, un boleto, tres ponches y un jonrón permitido.