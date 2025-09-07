El buen fin de semana de José Ramírez supera a Jim Thome y a Vizquel; Guardianes vencen 2-1 a Rays

Ha sido un fin de semana fructífero en Tampa para José Ramírez, quien continúa su ascenso en la clasificación histórica de la franquicia de Cleveland.

Con su triple productor en la sexta entrada del último partido de la serie del domingo contra los Rays, Ramírez rompió el empate con el miembro del Salón de la Fama Jim Thome por la segunda mayor cantidad de carreras impulsadas en la historia de Cleveland (938).

La cifra es desde que las carreras impulsadas se convirtieron en una estadística oficial en 1920. Earl Averill (1,084) ocupa el primer lugar.

El triple de Ramírez ante Garrett Cleavinger fue un batazo que empató el juego por la línea de tercera base e impulsó a Ángel Martínez.

"Ese era un jugador (José Reyes) que siempre admiré por su agresividad, por lo mucho que le gustaba correr como parte de su juego. Siempre admiraba a José Reyes"." José Ramírez Antesalisa de Cleveland “

Esto ayudó a catapultar a los Guardianes a una victoria por 2-1 sobre los Rays en el George M. Steinbrenner Field, mientras Cleveland aseguraba la serie de cuatro juegos y se mantenía a 2 1/2 juegos de Seattle por el tercer puesto de comodín de la Liga Americana.

"Hosey va a seguir así, ¿verdad?", dijo el mánager Stephen Vogt sobre el ascenso de Ramírez en la clasificación de la franquicia. "Seguirá así mientras esté en Cleveland. Es uno de los mejores jugadores del planeta. Es muy divertido y un placer verlo jugar".

Supera a Vizquel

En ese sentido, el triple fue el segundo hit histórico que Ramírez hizo en esta serie.

En la victoria del sábado por 3-2, Ramírez rompió el empate con Omar Vizquel en el segundo puesto en la historia del equipo en bases robadas.

El jugador de 32 años registró su robo número 280 de su carrera con un robo de segunda base en la cuarta entrada. Ahora solo está detrás de Kenny Lofton (452) en robos en la clasificación de la franquicia.

"Kenny Lofton fue uno de los mejores ladrones de bases de su época", dijo Vogt. "La actuación de Hosey como tercera base me impresiona igualmente. Sabe cuándo ir y puede robar bases".

Se le preguntó a Ramírez si el hito de las carreras impulsadas o el de los robos significa más para él.

"Creo que ambos son muy importantes", dijo Ramírez a través del intérprete del equipo, Agustín Rivero, según publica el periodista Tim Stebbins de MLB.com. "Ambos son parte de mi juego: jugar agresivo e intentar anotar como sea".

Ambos ejemplifican el tremendo impacto que Ramírez ha tenido en los Guardianes. En cuanto a su total de carreras impulsadas, se perfila como el líder histórico de Cleveland, y podría obtener ese título en las próximas dos temporadas.

Las bases robadas y Figgins

En cuanto a su total de bases robadas, Ramírez está alcanzando un nivel único en la historia del béisbol.

En la Era de la Pelota Viva (desde 1920), solo lo supera Chone Figgins en robos entre los jugadores de tercera base principales (jugadores con al menos el 50% de sus juegos en esa posición). Figgins tuvo 341.

"Normalmente, los tercera base son jugadores con poder. Quizás no tenga mucho movimiento en las bases. Pero recuerden, soy un campocorto y segunda base natural", dijo Ramírez, quien debutó como profesional en tercera base en 2013, mientras jugaba en Doble A.

"Para mí, ese fue el lugar donde tuve la oportunidad de demostrar lo que podía ser. Sigue siendo especial".

Cuando se le preguntó en quién se inspiró para correr las bases durante su formación en el sistema de Cleveland, Ramírez señaló a José Reyes. El veterano campocorto de los Mets acumuló 517 robos en 16 temporadas.

"Ese era un jugador que siempre admiré por su agresividad, por lo mucho que le gustaba correr como parte de su juego", dijo Ramírez. "Siempre admiraba a José Reyes. Y no a (el catcher del equipo) Austin Hedges", dijo Ramírez con una sonrisa, al referirse al receptor de los Guardianes.

Los Guardianes no lograron anotar contra el abridor de los Rays, Drew Rasmussen, el domingo, pero se deshicieron rápidamente de Cleavinger. El zurdo lanzó un slider a Ramírez (quien bateaba a la derecha) desde el plato, y este lo metió justo dentro de la línea de tercera base.

Por los Guardianes , José Ramirez de 4-1, su tercer triple, una empujada.

, José Ramirez de 4-1, su tercer triple, una empujada. Por los Rays , Junior Caminero de 4-1.

, Junior Caminero de 4-1. Edwin Uceta tiró un noveno en blanco de una base por bolas.