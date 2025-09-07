Juan Soto volvió a demostrar su poder en momentos decisivos, pero no fue suficiente para evitar la derrota de los Mets de Nueva York 3-2 ante los Rojos de Cincinnati.

El dominicano disparó su jonrón número 38 de la temporada, un palo solitario en la novena entrada, acercándose a la marca de 40 que busca por segundo año consecutivo, aunque los Rojos se llevaron el duelo cerrado la tarde del domingo.

Con su vuelacercas suma ahora 93 empujadas, a siete de conseguir la centena de remolcadas por cuarta campaña en su historia y la tercera en forma consecutiva.

El cuadrangular de Soto, un batazo de 415 pies hacia el jardín derecho-central, puso dramatismo en el cierre del encuentro y mantuvo viva la esperanza de Nueva York. Sin embargo, el bullpen local logró contener la ofensiva para sellar la victoria con los envíos de Tony Santillán.

Los Mets habían abierto la pizarra temprano con un jonrón solitario de Brett Baty en el tercer inning. Pero Cincinnati respondió de inmediato: en el cuarto, Austin Hays empató con un elevado de sacrificio que permitió anotar al dominicano Noelvi Marte.

El ataque de los Rojos se consolidó en el sexto episodio, cuando el dominicano Elly De La Cruz conectó un doble productor y más tarde anotó con sencillo de Hays, colocando el marcador 3-1.

El triunfo fue para Hunter Greene (6-4, 2.59 ERA), quien lanzó con solidez, mientras que la derrota recayó en el novato Brandon Sproat (0-1, 4.50 ERA). Santillán se apuntó su quinto salvamento de la campaña con efectividad.

Aunque la tarde terminó con sabor amargo para los Mets, el equipo tiene cómoda ventaja en la lucha por comodín de la Liga Nacional ante los Rojos.

Por los Rojos, Elly de la Cruz, de 4-1, una anotada y una empujada. Noelvi Marte, de 3-1, dos anotadas y una base robada. Por los Mets, Juan Soto, de 4-1, un jonrón, una anotada y una empujada. Starling Marte de 4-0.